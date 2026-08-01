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  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*

Серия 3000Блендер с технология ProBlend Crush, 600 W, 2 l

HR2291/01

Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
Създаден, за да подобри ежедневното блендиране, с 600 W мощност и ефективност на ножовете, които ще се справят с всички съставки и дори ще натрошат лед. Предоставя гладка текстура с минимални усилия и за нула време.
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Уникална ProBlend система

Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*

  • Система ProBlend

  • Максимална вместимост 2 l

  • Ефективна вместимост 1,25 l

  • 2 настройки за скорост + импулсен режим

  • Стъклена кана

Натрошава лед на фини парченца само за 45 секунди**

Натрошава лед на фини парченца само за 45 секунди**

Използвайте настройката на системата ProBlend плюс за импулсен режим, за да натрошите ледени кубчета на фини парченца само за 45 секунди**. Перфектен за вашите любими охладени напитки и смутита и чудесен за специални десерти.

Издържливи ножове от неръждаема стомана

Издържливи ножове от неръждаема стомана

Издръжливите ножове от неръждаема стомана остават остри и без ръжда или потъмняване за по-дълго време.

2 скорости + настройки за импулсен режим, от които да избирате

2 скорости + настройки за импулсен режим, от които да избирате

Насладете се на широка гама от напитки и подгответе бързо съставките за любимите си ястия с 2 скорост и настройки за импулсен режим, от които да избирате. Използвайте за съставки от билки, подправки и зеленчуци до смилане на кафе и дори натрошаване на лед, за да приготвите вкусно охладено смути.

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      1. Тестван в режим MAX (МАКС.) при различни рецепти

      2. ако се счита, че една чаша е с вместимост 200 ml