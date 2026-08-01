2 скорости + настройки за импулсен режим, от които да избирате

Насладете се на широка гама от напитки и подгответе бързо съставките за любимите си ястия с 2 скорост и настройки за импулсен режим, от които да избирате. Използвайте за съставки от билки, подправки и зеленчуци до смилане на кафе и дори натрошаване на лед, за да приготвите вкусно охладено смути.