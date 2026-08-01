HR2191/01
Система ProBlend
Максимална вместимост 2 l
Ефективна вместимост 1,25 l
2 настройки за скорост + импулсен режим
Пластмасова кана
Използвайте настройката на системата ProBlend плюс за импулсен режим, за да натрошите ледени кубчета на фини парченца само за 45 секунди**. Перфектен за вашите любими охладени напитки и смутита и чудесен за специални десерти.
Насладете се на широка гама от напитки и подгответе бързо съставките за любимите си ястия с 2 скорост и настройки за импулсен режим, от които да избирате. Използвайте за съставки от билки, подправки и зеленчуци до смилане на кафе и дори натрошаване на лед, за да приготвите вкусно охладено смути.
Може да приготвя до 6 напитки (въз основа на размера на чаша от 200 ml) благодарение на ефективната вместимост от 1,25 l.***
Отзиви
Тестван в режим MAX (МАКС.) при различни рецепти
ако се счита, че една чаша е с вместимост 200 ml