XL фуния, 70 мм
Бързо почистване за 90 сек
Лесно сглобяване
Освободете хранителните качества от плодовете и зеленчуците с до 80% изцеждане*. Страхотна бавна сокоизстисквачка за листни зеленчуци.
Спестете време и започнете да изцеждате по-бързо. Вече не се налага да режете повечето плодове и зеленчуци, за да влязат в тази сокоизстисквачка. Просто поставете всичко в 70 мм XL фуния за подаване и се насладете на хранителен тласък всеки ден.
4.7
от 5
67
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Анонимен 37@
14/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има чудесни характеристики!
Лесен и удобен, практичен за употреба,бързо почистващ се!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка
Hr.Geo
01/12/2021
България
Страхотен продукт
Много ми харесва. Лесно се почиства. Изчежда плодовете максимално.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка
Джой
26/10/2019
България
Потвърден купувач
Практичен избор за повече витамини
Бързо и лесно почистване, удобен за използване в домашни условия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка
Вътрешни тестове на по 1000 г грозде, ябълки, къпини, ягоди, домати, диня, портокали и нар.