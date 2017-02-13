CloseCut
3 глави
Система с две ножчета на вашата самобръсначка Philips: първото ножче повдига, а второто отрязва – за по-удобно и гладко бръснене.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HQ4 körkések
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HQ4 körkések