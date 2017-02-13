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бръснещи глави

HQ4

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Винаги гладко избръснати
Всяка година вашите ножчета изминават разстояние, равно на височината на връх Еверест ... 49 пъти! А след толкова усилия и най-добрите материали може да загубят остротата си. Запазете върховите работни показатели на вашата самобръсначка - сменяйте главите на всеки 2 години.
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Винаги гладко избръснати

  • CloseCut

  • 3 глави

Технология за бръснене Super Lift & Cut с две ножчета

Технология за бръснене Super Lift & Cut с две ножчета

Система с две ножчета на вашата самобръсначка Philips: първото ножче повдига, а второто отрязва – за по-удобно и гладко бръснене.

Канал Microgroove за по-гладко бръснене

Канал Microgroove за по-гладко бръснене

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HQ4 körkések

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HQ4 körkések

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