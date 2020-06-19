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  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
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  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
  • Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици

Прекратен продукт

ProCare Auto CurlerАвтоматична маша за къдрене

HPS940/00

4.7
| (115) Отзиви | 96% препоръчват този продукт

1 награда

Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
Philips ProCare Auto Curler автоматично създава еднакви неотразими къдрици. Професионалният безчетков мотор и титаниево-керамичният цилиндър за нагряване автоматично навиват, загряват и накъдрят косата, за да създават перфектни къдрици всеки път.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с безчетков мотор и титаниево-керамичен цилиндър

Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици

  • Титаниево-керамичен цилиндър

  • Безчетков мотор

  • 3 топлинни настр. и 3 настр. за време

  • Резултати като от фризьорски салон

Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици

Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици

Автоматичната маша за къдрене Philips ProCare Auto Curler навива косата върху цилиндъра и освобождава перфектна къдрица всеки път.

Титаниево-керамичен цилиндър

Титаниево-керамичен цилиндър

Професионален въртящ се титаниево-керамичен цилиндър за бързо къдрене, гладко плъзгане и блестяща коса. Титаниево-керамичното покритие на стеблото съчетава отлична топлопроводимост със супер гладка повърхност за създаване на перфектни къдрици.

Професионален безчетков мотор

Професионален безчетков мотор

Издръжлив професионален безчетков мотор за създаване на къдрици във всички различни посоки. Използвайте за идеално навити наляво и надясно къдрици за напълно симетрична прическа. Като алтернатива може да използвате автоматичната функция за къдрене с комбинация от двете посоки за съвсем естествен вид.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.7

от 5

115

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

19/06/2020

България

България

Страхотен уред!

Удобно и бързо оформяне на къдрици, където и да стр!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене

19/06/2020

България

България

Удобна и бърза

Машата е с удобна форма, бързо нагрява, има индикатор за заплитане на косата. За гарантирането на трайността на къдриците е необходимо ползването на стилизиращ продукт.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене

27/08/2019

България

България

Много лесен за употреба и прави чудесни прически

Имам много дълга и гъста коса. С автоматичната маша успявам да направя така косата си, както не ме правят и във фризьорски салон. Много добър избор и става бързо.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене

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