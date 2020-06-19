Прекратен продукт
Титаниево-керамичен цилиндър
Безчетков мотор
3 топлинни настр. и 3 настр. за време
Резултати като от фризьорски салон
Автоматичната маша за къдрене Philips ProCare Auto Curler навива косата върху цилиндъра и освобождава перфектна къдрица всеки път.
Професионален въртящ се титаниево-керамичен цилиндър за бързо къдрене, гладко плъзгане и блестяща коса. Титаниево-керамичното покритие на стеблото съчетава отлична топлопроводимост със супер гладка повърхност за създаване на перфектни къдрици.
Издръжлив професионален безчетков мотор за създаване на къдрици във всички различни посоки. Използвайте за идеално навити наляво и надясно къдрици за напълно симетрична прическа. Като алтернатива може да използвате автоматичната функция за къдрене с комбинация от двете посоки за съвсем естествен вид.
Награди
4.7
от 5
115
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
mucita
19/06/2020
България
Страхотен уред!
Удобно и бързо оформяне на къдрици, където и да стр!
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Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене
Николинка
19/06/2020
България
Удобна и бърза
Машата е с удобна форма, бързо нагрява, има индикатор за заплитане на косата. За гарантирането на трайността на къдриците е необходимо ползването на стилизиращ продукт.
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Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене
Ciana
27/08/2019
България
Много лесен за употреба и прави чудесни прически
Имам много дълга и гъста коса. С автоматичната маша успявам да направя така косата си, както не ме правят и във фризьорски салон. Много добър избор и става бързо.
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Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична маша за къдрене
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)