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  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
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  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
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  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи
  • Професионално изправяне с титаниеви плочи

Prestige ProПреса за коса

HPS930/00

4.8
| (148) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Професионално изправяне с титаниеви плочи
Преса за изправяне на коса Philips Prestige Pro предлага бързо професионално представяне с титаниеви подвижни плочи. Започнете веднага със само 10 секунди загряване и се насладете на оптимален контрол с цифрови настройки на температурата.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

Професионално изправяне с титаниеви плочи

  • Титаниеви подвижни плочи

  • Прецизен контрол 230°C

  • Йонна грижа за блестяща коса

  • 10 секунди време за загряване

Плочи с титаново покритие за бързо и гладко изправяне

Плочи с титаново покритие за бързо и гладко изправяне

Професионални плочи с титаниево покритие за най-добра топлопроводимост. Тази плоча с отличен материал е издръжлива и провежда бързо топлина, което води до бързо и гладко изправяне.

Подвижните плочи не позволяват накъсване на косата

Подвижните плочи не позволяват накъсване на косата

Подвижните плочи се местят, когато се прилага твърде голям натиск при изправянето. Това предпазва косъма от увреждане и следователно предотвратява накъсването на косата.

100 мм дълги пластини за бързо и лесно изправяне

100 мм дълги пластини за бързо и лесно изправяне

По-дългите 100 мм пластини ви позволяват по-добър контакт с косата и ви помагат да постигнете идеални резултати за по-малко време.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

148

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

29/08/2020

България

България

Прекрасна

Пресата е страхотна! Изправя за отрицателно време, а аз съм с дълга и гъста коса. Не скубе и разпределя топлината равномерно, така че косата да не е гореща. Йонизацията също е супер, тъй като косата не се наелектризира. Препоръчвам с две ръце!

Предимства

Бързо, лесно и чудесно.

Недостатъци

Няма такива.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса

01/07/2020

България

България

чудесна преса

Много хубав дизайн, лека и удобна. Изправя косата бързо, без проблем и след това остава лъскава.

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса

19/06/2020

България

България

Препоръчвам

Изключително съм доволна. Загрява за секунди и изправя добре. Една от най-добрите преси, които съм ползвала.

Предимства

Загрява бързо

Недостатъци

Няма човек

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 