Титаниеви подвижни плочи
Прецизен контрол 230°C
Йонна грижа за блестяща коса
10 секунди време за загряване
Професионални плочи с титаниево покритие за най-добра топлопроводимост. Тази плоча с отличен материал е издръжлива и провежда бързо топлина, което води до бързо и гладко изправяне.
Подвижните плочи се местят, когато се прилага твърде голям натиск при изправянето. Това предпазва косъма от увреждане и следователно предотвратява накъсването на косата.
По-дългите 100 мм пластини ви позволяват по-добър контакт с косата и ви помагат да постигнете идеални резултати за по-малко време.
4.8
от 5
148
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
29/08/2020
България
Прекрасна
Пресата е страхотна! Изправя за отрицателно време, а аз съм с дълга и гъста коса. Не скубе и разпределя топлината равномерно, така че косата да не е гореща. Йонизацията също е супер, тъй като косата не се наелектризира. Препоръчвам с две ръце!
Предимства
Бързо, лесно и чудесно.
Недостатъци
Няма такива.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса
Nikollett
01/07/2020
България
чудесна преса
Много хубав дизайн, лека и удобна. Изправя косата бързо, без проблем и след това остава лъскава.
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса
Ronnie_Pl
19/06/2020
България
Препоръчвам
Изключително съм доволна. Загрява за секунди и изправя добре. Една от най-добрите преси, които съм ползвала.
Предимства
Загрява бързо
Недостатъци
Няма човек
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS930/00 Преса за коса
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)