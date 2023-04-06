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  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
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  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
  • Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране

Prestige ProСешоар

HPS920/00

4.8
| (275) Отзиви | 96% препоръчват този продукт

2 Награди

Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране
Сешоарът на Philips Prestige Pro разполага с 2300 W и професионален променливотоков двигател, който достига до 170 км/ч*, което е 50% по-бързо**. Този уникален концентратор Style&Protect позволява професионално стилизиране, без да прегрява.
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Запазва до 95% от влагата в косата1

Създаден за бързо и професионално изсушаване и стилизиране

  • 2300 W мощност при сушене

  • Мощен променливотоков мотор

  • Висока скорост на въздуха до 170 км/ч*

  • Накрайник за оформяне и защита

Мощен променливотоков мотор за бързо сушене

Мощен променливотоков мотор за бързо сушене

Професионалният сешоар разполага с високопроизводителен променливотоков двигател със скорост на въздуха до 170 км/ч, което е 50% по-бързо**. Конструиран е за професионални и ефективни резултати.

2300 W бърза, висока мощност при сушене

2300 W бърза, висока мощност при сушене

Този професионален сешоар с мощност от 2300 W създава силен въздушен поток. Полученото съчетание от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето и оформянето на косата.

Йонна грижа за гладка, лъскава коса без заплитане

Йонна грижа за гладка, лъскава коса без заплитане

Отрицателно заредените йони елиминират наелектризирането, подобряват състоянието на косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.8

от 5

275

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

06/04/2023

България

България

Prestige Pro Сешоар HPS920/00 е страхотен

Изключително много съм доволна от покупката на Prestige Pro Сешоар HPS920/00.

Предимства

Има степени

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Сешоар Philips Prestige

Доволна съм от функциите и мощността на уреда.Студена струя е идеална за финиш на прическата.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта е чудесен

Върши чудесна работа. Бързо изсушава косата. Косата става гладка.

Предимства

бързо изсушаване на косата

Недостатъци

тежък

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар

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      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. Тествано с 6 мм накрайник с настройки Скорост 2 и Топлина 2

      2. в сравнение с предишния модел HP4997