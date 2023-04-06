2300 W мощност при сушене
Мощен променливотоков мотор
Висока скорост на въздуха до 170 км/ч*
Накрайник за оформяне и защита
Професионалният сешоар разполага с високопроизводителен променливотоков двигател със скорост на въздуха до 170 км/ч, което е 50% по-бързо**. Конструиран е за професионални и ефективни резултати.
Този професионален сешоар с мощност от 2300 W създава силен въздушен поток. Полученото съчетание от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето и оформянето на косата.
Отрицателно заредените йони елиминират наелектризирането, подобряват състоянието на косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.
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4.8
от 5
275
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
pepeliankata
06/04/2023
България
Prestige Pro Сешоар HPS920/00 е страхотен
Изключително много съм доволна от покупката на Prestige Pro Сешоар HPS920/00.
Предимства
Има степени
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар
Bellaamore
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Сешоар Philips Prestige
Доволна съм от функциите и мощността на уреда.Студена струя е идеална за финиш на прическата.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар
qna36
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продукта е чудесен
Върши чудесна работа. Бързо изсушава косата. Косата става гладка.
Предимства
бързо изсушаване на косата
Недостатъци
тежък
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige Pro HPS920/00 Сешоар
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
Тествано с 6 мм накрайник с настройки Скорост 2 и Топлина 2
в сравнение с предишния модел HP4997