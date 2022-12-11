3 приставки
Йонна грижа
Настройка ThermoProtect
Air Styler с 800 W въздушен поток за нежно изсушаване и оформяне. Постигайте резултати като във фризьорски салон всеки ден.
Йонното подхранване има антистатичен ефект при сушенето. Отрицателно заредените йони неутрализират наелектризирането, освежават косата и заглаждат кутикула на косъма, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка, нехвърчаща коса с красив блясък.
Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.
4.7
от 5
389
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
EmiliaK
11/12/2022
България
Суши и оформя добре дълга коса
Косата ми е дълга, гъста и чуплива и без изправяне с четка и сешоар изглежда бухнала и безформена. Преди съм пробвала подобен уред и не бях доволна от резултата, но останах приятно изненадана от този. За 15мин подсуших и оформих косата ми. Преди това подсуших корените с обикновен сешоар и според мен даде много добър обем.
Предимства
Суши и оформя едновременно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHA310/00 Air Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHA310/00 Air Styler
Snaige
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотна комбинация от четки с топъл въздух
Много съм доволна от възможността да ползвам едновременно четка и сешоар и то с различни приставки.
Предимства
лесна употреба, възможност за различни приставки
Недостатъци
няма въртяща четка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler
Dany D
17/05/2022
България
Потвърден купувач
Доволни сме!
Закупих продукта като подарък за дъщеря ми, но много бързо стана част и от личната грижа на съпругата ми. Доволни са от възможностите, които предоставят приставките, както и от резултатите.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)