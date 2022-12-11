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  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране
  • Лесни прически с функция за йонизиране

EssentialAir Styler

HP8662/00

4.7
| (389) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Лесни прически с функция за йонизиране
Изсушаване и оформяне едновременно – Philips Air Styler Essential ви позволява да създавате красиви и естествени прически, докато предоставя допълнителен блясък с функцията за йонизиране. 3-те приставки са подходящи както за дълга, така и за къса коса, за да се насладите на лесно оформяне.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

Лесни прически с функция за йонизиране

  • 3 приставки

  • Йонна грижа

  • Настройка ThermoProtect

800 W мощност за оформяне за резултати като във фризьорски салон

800 W мощност за оформяне за резултати като във фризьорски салон

Air Styler с 800 W въздушен поток за нежно изсушаване и оформяне. Постигайте резултати като във фризьорски салон всеки ден.

Повече грижа с йонно подхранване за лъскава и гладка коса

Повече грижа с йонно подхранване за лъскава и гладка коса

Йонното подхранване има антистатичен ефект при сушенето. Отрицателно заредените йони неутрализират наелектризирането, освежават косата и заглаждат кутикула на косъма, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка, нехвърчаща коса с красив блясък.

Температурна настройка ThermoProtect

Температурна настройка ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

389

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

11/12/2022

България

България

Суши и оформя добре дълга коса

Косата ми е дълга, гъста и чуплива и без изправяне с четка и сешоар изглежда бухнала и безформена. Преди съм пробвала подобен уред и не бях доволна от резултата, но останах приятно изненадана от този. За 15мин подсуших и оформих косата ми. Преди това подсуших корените с обикновен сешоар и според мен даде много добър обем.

Предимства

Суши и оформя едновременно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHA310/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHA310/00 Air Styler

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотна комбинация от четки с топъл въздух

Много съм доволна от възможността да ползвам едновременно четка и сешоар и то с различни приставки.

Предимства

лесна употреба, възможност за различни приставки

Недостатъци

няма въртяща четка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

17/05/2022

България

България

Потвърден купувач

Доволни сме!

Закупих продукта като подарък за дъщеря ми, но много бързо стана част и от личната грижа на съпругата ми. Доволни са от възможностите, които предоставят приставките, както и от резултатите.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essential HP8663/00 Air Styler

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 