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  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
  • Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем

Прекратен продукт

KeraShine нагряваща четка за оформяне

HP8632/00

4.7
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем
Йонизиращата маша Philips KeraShine ви позволява лесно да създавате меки вълни, докато се грижите за косата си. Нагретият 45-милиметров цилиндър с кератиново покритие осигурява дълготрайни резултати, а прибиращите се зъбци гарантират безопасно използване.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с кератинови керамични плочи

Оформяне с грижа за меки, плавни вълни и обем

  • Care Edition

  • Йонен

  • 45 мм цилиндър

  • Кератиново-керамично покритие

Прибиращи се зъбци за безопасно освобождаване на косата

Прибиращи се зъбци за безопасно освобождаване на косата

Уникалните прибиращи се зъбци гарантират бързо и лесно прилагане. Просто увийте косата си около четката, завъртете хладния връх и зъбците ще се приберат. Тази уникална функция осигурява безопасно освобождаване на косата и поддържа идеалната форма на къдриците ви.

Йонна грижа за лъскава, гладка коса

Йонна грижа за лъскава, гладка коса

Йонна грижа за лъскава, гладка коса

2 настройки на температурата в зависимост от вида на косата ви

Изберете между две настройки на температурата за оформяне от 160 °C и 190 °C за гарантиране на дълготраен резултат с минимален риск от увреждане на косата ви.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

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