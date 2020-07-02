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  • Щадящо оформяне за естествени къдрици
  • Щадящо оформяне за естествени къдрици
  • Щадящо оформяне за естествени къдрици
  • Щадящо оформяне за естествени къдрици
  • Щадящо оформяне за естествени къдрици
  • Щадящо оформяне за естествени къдрици

Прекратен продукт

Маша KeraShine

HP8607/00

4.9
| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Щадящо оформяне за естествени къдрици
Искате лесно да направите естествени къдрици, без увреждане и пресушаване на косата? Новата маша KeraShine с диаметър 25 мм за естествени къдрици включва защитно кератиново-керамично покритие и променлива настройка на температурата
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с кератинови керамични плочи

Щадящо оформяне за естествени къдрици

  • Care Edition

  • Цилиндър 25 мм

  • Температура 130 – 200°C

  • Кератиново-керамично покритие

Защитно керамично покритие със съдържание на кератин

Защитно керамично покритие със съдържание на кератин

Защитно керамично покритие със съдържание на кератин за по-добра грижа за косата ви

25-милиметров цилиндър за естествени къдрици

25-милиметров цилиндър за естествени къдрици

С диаметър на цилиндъра от 25 мм можете да постигнете модерна къдрава прическа, създавайки естествени, свободнопадащи къдрици, сякаш изобщо не сте положили усилие.

Колелце на реостата и 8 температурни настройки

Колелцето на реостата с 8 настройки на топлината (от 130 до 200°C) ви позволява да избирате температурата, която подхожда на вашия тип коса.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/07/2020

România

România

Потвърден купувач

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

09/05/2019

România

România

Excelent

Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .

Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine

Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 