Прекратен продукт
Care Edition
Цилиндър 25 мм
Температура 130 – 200°C
Кератиново-керамично покритие
Защитно керамично покритие със съдържание на кератин за по-добра грижа за косата ви
С диаметър на цилиндъра от 25 мм можете да постигнете модерна къдрава прическа, създавайки естествени, свободнопадащи къдрици, сякаш изобщо не сте положили усилие.
Колелцето на реостата с 8 настройки на топлината (от 130 до 200°C) ви позволява да избирате температурата, която подхожда на вашия тип коса.
4.9
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Rox27
02/07/2020
România
Потвърден купувач
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Danah
09/05/2019
România
Excelent
Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .
Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine
Този отзив е направен за HP8607/00 Ondulator KeraShine
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)