Приготвяне на любимите ви зеленчуци и кнедли на пара

Превърнете вашия Airfryer в уред за готвене на пара, като добавите вода в съда за пържене и поставите капака за готвене на пара. Насладете се на здравословни зеленчуци, приготвени на пара, както и на вкусни кнедли, дим сум и други.