Безопасно и ефективно варене
Красив външен вид, лесна употреба
Вместимост 1,7 л за цялото семейство
Нагряването на чай, кафе, бебешка храна, какао, инстантни нудъли и много други се извършва при различни температури. Тази кана с регулиране на температурата предлага 6 температурни настройки от 40 C до 100 C за перфектно и безопасно приготвени храни всеки път.
След като каната достигне желаната от вас температура, нашата интелигентна функция за запазване на топлината поддържа точната температура на водата. Няма нужда от повторно загряване.
Не е необходимо да чакате външната повърхност на каната да изстине. Нашата кана с регулиране на температурата разполага с двоен изолиращ слой, който гарантира постоянно хладна на допир външна повърхност, като същевременно поддържа топлината на водата вътре за по-продължително усещане за комфорт с всяка глътка.
5.0
от 5
18
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
дядо_ И
23/03/2025
България
Красив и качествен продукт
Много съм доволен, защото имах точни изисквания какво да търся. Първо -вътрешният обем, където е водата да не е от пластмаса, а да е еднороден неръждаем метал, без силикони, гума и други, защото старата ни кана протече точно през уплътнителите за по малко от 5-6 месеца и през цялото това време миришеше на пластмаса . Второ-да не губи много топлина. Трето-да няма разни прозорчета от пластмаса за нивото а водата, защото с времето се спукват и тече-това се случи на по-предишна кана. Четири-да има лесно и интуитивно управление. За дизайна нямах претенции, но определено пасна идеално в кухнята. Цената е по-висока от подобните аналози, като примерно аз намерих почти подобен продукт с 40% по-ниска цена, но купих Philips-а, защото им имам по-голямо доверие.
Предимства
високо качество
Недостатъци
засега не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена
andrijs
23/09/2025
Україна
Потвърден купувач
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Kots
15/03/2024
Україна
Част от промоцията
Стильний дизайн, підтримка температури
Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.
Предимства
Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками