Безопасно и ефективно варене
Мощна при употреба, изискан дизайн
Вместимост 1,7 l, подходяща за цялото семейство
Не е необходимо да чакате външната повърхност на каната да изстине. Нашата кана с двойна стена разполага с изолиращ слой, който осигурява хладна външна повърхност, като същевременно поддържа топлината на водата вътре за продължителни периоди.
Вграденият регулатор Strix гарантира, че каната се изключва автоматично, когато в нея няма вода или не се намира върху основата си. Това намалява риска от прегаряне, което би довело до повреди, и предотвратява загубата на енергия.
Винаги се наслаждавайте на безопасна и чиста храна. Каната е изработена от подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за максимална хигиена и предотвратяване на появата на ръжда.
5.0
от 5
12
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Част от промоцията
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Diana12
12/03/2024
Україна
Част от промоцията
Дизайн і якість відмінні
Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.
Предимства
Якісний, стильний
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000