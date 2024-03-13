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Кана с двойна стена 5000Кана с двойна стена от серия 5000

HD9395/90

5
| (12) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Горещо отвътре, студено отвън
Безпроблемно варене с нашата кана с двойна стена: дълготрайна топлина, максимална безопасност с двойната стена и енергийна ефективност благодарение на индикаторната функция за чаша. Вътрешен съд, изработен от неръждаема стомана, подходящи за храни, за хигиена и дълготрайност.
Виж всички предимства

Двойна стена с вътрешна монолитна повърхност от неръждаема стомана

Горещо отвътре, студено отвън

  • Безопасно и ефективно варене

  • Мощна при употреба, изискан дизайн

  • Вместимост 1,7 l, подходяща за цялото семейство

Кана с двойна стена с изолиращ слой

Кана с двойна стена с изолиращ слой

Не е необходимо да чакате външната повърхност на каната да изстине. Нашата кана с двойна стена разполага с изолиращ слой, който осигурява хладна външна повърхност, като същевременно поддържа топлината на водата вътре за продължителни периоди.

Предпазване срещу прегаряне с регулатора Strix

Предпазване срещу прегаряне с регулатора Strix

Вграденият регулатор Strix гарантира, че каната се изключва автоматично, когато в нея няма вода или не се намира върху основата си. Това намалява риска от прегаряне, което би довело до повреди, и предотвратява загубата на енергия.

Подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за хигиена и предотвратяване на появата на ръжда

Подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за хигиена и предотвратяване на появата на ръжда

Винаги се наслаждавайте на безопасна и чиста храна. Каната е изработена от подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за максимална хигиена и предотвратяване на появата на ръжда.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

12

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Дизайн і якість відмінні

Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.

Предимства

Якісний, стильний

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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