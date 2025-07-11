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  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна

Екологично изданиеЕлектрическа кана от серия 5000

HD9365/10

4.6
| (12) Отзиви | 89% препоръчват този продукт

4 Награди

Закуската вече е много по-приятна
Насладете се на любимата си събуждаща напитка бързо и лесно всяка сутрин. Устойчиво проектирано със 100% биопластмаси², за да намали своя CO2 отпечатък с 25%¹, по време на процеса на производство, и енергийно ефективни характеристики за по-зелено бъдеще.
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С каната Eco Conscious Edition на Philips

Закуската вече е много по-приятна

  • 100% биопластмаса²

  • 1,7 литра капацитет

  • Лесно за отчитане ниво на водата и индикатори за чаша

  • Коприненобяло матово покритие

С 2200 W мощност можете да приготвите топлата си напитка за нула време

Приготвяйте любимата си напитка за събуждане бързо и лесно всяка сутрин с тази мощна електрическа кана.

Устойчив дизайн за по-зелено бъдеще

Устойчив дизайн, използващ 100% пластмаси на биологична основа², за да намали отпечатъка на CO2 с 25%¹ по време на производствения процес. Този революционен материал със сигурност ще има голямо влияние върху вашата кухня, като същевременно има по-положителен резултат за околната среда.

Спестете до 46% енергия с индикаторите за чаши

Спестете до 46% енергия с индикаторите за чаши

Удобните индикатори за ниво на водата, включително индикатор за една чаша, гарантират, че загрявате до завиране само количеството вода, от което се нуждаете, което помага за пестене както на енергия (една чаша вода от 250 ml спрямо 1 l), така и на вода, и допринася за опазването на околната среда.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.6

от 5

12

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

3
2

11/07/2025

Україна

Україна

Класний чайник

Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.

Предимства

Зручний, гарний дизайн

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

14/05/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Дуже стильний дізайн.

Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

21/10/2022

Україна

Україна

Чудовий чайник

подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

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      1. ¹Изчисление на база на производството на същия уред с помощта на биопластмаса спрямо 100% необработена пластмаса (или необработен полипропилен)

      2. ²Основният корпус, изработен от 100% полипропиленова пластмаса от сертифицирани източници на биологична основа, на база на масов баланс (BioPP е 84% от общата пластмаса).