100% биопластмаса²
1,7 литра капацитет
Лесно за отчитане ниво на водата и индикатори за чаша
Коприненобяло матово покритие
Приготвяйте любимата си напитка за събуждане бързо и лесно всяка сутрин с тази мощна електрическа кана.
Устойчив дизайн, използващ 100% пластмаси на биологична основа², за да намали отпечатъка на CO2 с 25%¹ по време на производствения процес. Този революционен материал със сигурност ще има голямо влияние върху вашата кухня, като същевременно има по-положителен резултат за околната среда.
Удобните индикатори за ниво на водата, включително индикатор за една чаша, гарантират, че загрявате до завиране само количеството вода, от което се нуждаете, което помага за пестене както на енергия (една чаша вода от 250 ml спрямо 1 l), така и на вода, и допринася за опазването на околната среда.
Награди
4.6
от 5
12
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
*Tetyana*
11/07/2025
Україна
Класний чайник
Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.
Предимства
Зручний, гарний дизайн
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Tena
14/05/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Дуже стильний дізайн.
Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
krihitka7
21/10/2022
Україна
Част от промоцията
Чудовий чайник
подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
¹Изчисление на база на производството на същия уред с помощта на биопластмаса спрямо 100% необработена пластмаса (или необработен полипропилен)
²Основният корпус, изработен от 100% полипропиленова пластмаса от сертифицирани източници на биологична основа, на база на масов баланс (BioPP е 84% от общата пластмаса).