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  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
  • Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време

Viva CollectionЕлектрическа кана

HD9355/92

4.8
| (101) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време
Издръжлива кана от безопасна, подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за дълготрайна и надеждна всекидневна употреба – с удобен режим за поддържане на топлина, който е винаги на ваше разположение. Philips е заложил 60 години доверие и опит в тази елегантна дълготрайна кана.
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С функция за запазване на топлината

Наслаждавайте се на горещи напитки по всяко време

  • Метал

  • Капак с пружина

  • Светлинен индикатор

  • 1,7 l

Приспособление за навиване на кабела за лесно регулиране и съхранение

Приспособление за навиване на кабела за лесно регулиране и съхранение

Кабелът може да бъде увит под основата за правилна дължина за всяка кухня и за лесно съхранение.

Лесно пълнене през капак или улей

Лесно пълнене през капак или улей

Можете да напълните каната през улея или като отворите капака с пружина.

Функция за запазване на топлината без повторно варене

Функцията за запазване на топлината поддържа водата в каната на избрана температура, за да не се налага да я варите повторно.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

101

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

18/02/2021

България

България

Чудесен продукт

Доволна съм от уреда. Дори децата ми боравят успешно и безопасно с него.

Предимства

удобен и безопасен

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана

09/10/2020

България

България

Бързо топлеща кана

Много бързо затопля водата. Остават следи от пръсти и по стоманената повърхност на каната. Удобна за употреба.

Предимства

Лесна за употреба, бързо кипване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана

28/06/2019

България

България

Много удобна кана

Каната на Philips е много функционална. Наскоро се пренесохме в ново жилище и приятелят ми я поръча - бързо загрява й цветът си пасва много с други елементи в нашата кухня. Препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD9352/60 Електрическа кана

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD9352/60 Електрическа кана

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