Метал
Капак с пружина
Светлинен индикатор
1,7 l
Кабелът може да бъде увит под основата за правилна дължина за всяка кухня и за лесно съхранение.
Можете да напълните каната през улея или като отворите капака с пружина.
Функцията за запазване на топлината поддържа водата в каната на избрана температура, за да не се налага да я варите повторно.
4.8
от 5
101
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Азисъм
18/02/2021
България
Чудесен продукт
Доволна съм от уреда. Дори децата ми боравят успешно и безопасно с него.
Предимства
удобен и безопасен
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана
Didzii
09/10/2020
България
Бързо топлеща кана
Много бързо затопля водата. Остават следи от пръсти и по стоманената повърхност на каната. Удобна за употреба.
Предимства
Лесна за употреба, бързо кипване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD9351/91 Електрическа кана
MirelaB
28/06/2019
България
Много удобна кана
Каната на Philips е много функционална. Наскоро се пренесохме в ново жилище и приятелят ми я поръча - бързо загрява й цветът си пасва много с други елементи в нашата кухня. Препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD9352/60 Електрическа кана
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD9352/60 Електрическа кана
25% по-голяма от обикновената метална кана HD9320 на Philips