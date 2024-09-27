Метал
Капак с пружина
Светлинен индикатор
1,7 l
Метални части от неръждаема стомана, подходящи за хранителни продукти(SUS304), за да се гарантира безопасна и чиста чаша вода.
Подвижният микромрежест филтър на улея улавя фините частици варовик с размери до 200 микрона, за да гарантира чиста чаша.
Скрит нагревателен елемент от неръждаема стомана осигурява бързо кипване и лесно почистване.
4.7
от 5
77
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Премиум
27/09/2024
България
Идеална!
Всяка сутрин в офиса е най- любимия ни уред. Много стилна и удобна. Много сме доволни!
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Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор
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Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор
Вера31
26/09/2024
България
Вечната кана
Тази кана е уникална - имам я от цяла вечност и не ме е предала нито веднъж. Верен и сигурен помощник за всеки дом
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Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор
Галя_55
26/09/2024
България
Чудесна кана
Най използваният уред в дома ми. При всяко започване на приготвяне на вечеря или обяд, е първото нещо което е приготвено за употреба.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор
25% по-голяма от обикновената метална кана HD9320 на Philips