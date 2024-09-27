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Колекция DailyМетална кана с капак с пружина, светлинен индикатор

HD9350/90

4.7
| (77) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Проектирано за дълъг живот
Издръжлива кана от безопасна подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за дълготрайна и надеждна всекидневна употреба. Philips предлага 60 години доверие и опит в тази елегантна дълготрайна кана.
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За дълготрайна и надеждна всекидневна употреба

Проектирано за дълъг живот

  • Метал

  • Капак с пружина

  • Светлинен индикатор

  • 1,7 l

Неръждаема стомана за хранителни цели (SUS304)

Метални части от неръждаема стомана, подходящи за хранителни продукти(SUS304), за да се гарантира безопасна и чиста чаша вода.

Микромрежест филтър улавя фините частици варовик

Микромрежест филтър улавя фините частици варовик

Подвижният микромрежест филтър на улея улавя фините частици варовик с размери до 200 микрона, за да гарантира чиста чаша.

Плосък нагревателен елемент за бързо кипване

Плосък нагревателен елемент за бързо кипване

Скрит нагревателен елемент от неръждаема стомана осигурява бързо кипване и лесно почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

77

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

2

27/09/2024

България

България

Идеална!

Всяка сутрин в офиса е най- любимия ни уред. Много стилна и удобна. Много сме доволни!

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Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор

26/09/2024

България

България

Вечната кана

Тази кана е уникална - имам я от цяла вечност и не ме е предала нито веднъж. Верен и сигурен помощник за всеки дом

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Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор

26/09/2024

България

България

Чудесна кана

Най използваният уред в дома ми. При всяко започване на приготвяне на вечеря или обяд, е първото нещо което е приготвено за употреба.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD9350/90 Метална кана с капак с пружина, светлинен индикатор

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