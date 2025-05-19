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  • Насладете се на топли напитки за нула време
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  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време
  • Насладете се на топли напитки за нула време

Прекратен продукт

Серия 3000Пластмасова кана

HD9318/70

4.7
| (100) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Насладете се на топли напитки за нула време
Новата пластмасова кана на Philips с капацитет от 1,7 l, с автоматично отваряне на капака и светлинен индикатор ви предоставя възможността лесно да приготвите любимата си напитка за нула време.
Виж всички предимства

Капацитет за цялото семейство от 1,7 l – перфектно за всички

Насладете се на топли напитки за нула време

  • 1,7 l

  • Капак с пружина

  • Светлинен индикатор

Плосък нагревателен елемент за бързо кипване

Плосък нагревателен елемент за бързо кипване

Скрит нагревателен елемент от неръждаема стомана осигурява бързо кипване и лесно почистване.

Многостепенна система за защита срещу прегаряне

Многостепенна система за защита срещу прегаряне

Многостепенна система за защита срещу прегаряне с автоматично изключване, когато водата е готова.

Контролната светлина указва кога каната е включена

Контролната светлина указва кога каната е включена

Елегантната индикаторна светлина, вграден в превключвателя за захранване, светва, когато каната е включена.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

100

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

19/05/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Якість і довговічність

Якісний матеріал з якого зроблений вироб,цікавий дизайн.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник

27/04/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

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Звичайний чайник. Все супер. Особливість - коли відкривається кришка гаряча\холодна вода (яка утворюються з пари на внутрішній частині кришки) стікає всередину чайника, а не по його корпусу на підлогу чи руки.

Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник

Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник

28/10/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Функціональний і надійний.

Простий але якісний вибір, один подарував сестрі. Один - доньці обидві задоволені

Предимства

Надійність

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник

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