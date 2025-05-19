Прекратен продукт
1,7 l
Капак с пружина
Светлинен индикатор
Скрит нагревателен елемент от неръждаема стомана осигурява бързо кипване и лесно почистване.
Многостепенна система за защита срещу прегаряне с автоматично изключване, когато водата е готова.
Елегантната индикаторна светлина, вграден в превключвателя за захранване, светва, когато каната е включена.
4.7
от 5
100
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Rostbc
19/05/2025
Україна
Потвърден купувач
Якість і довговічність
Якісний матеріал з якого зроблений вироб,цікавий дизайн.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Потвърден купувач
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Звичайний чайник. Все супер. Особливість - коли відкривається кришка гаряча\холодна вода (яка утворюються з пари на внутрішній частині кришки) стікає всередину чайника, а не по його корпусу на підлогу чи руки.
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
28/10/2024
Україна
Потвърден купувач
Функціональний і надійний.
Простий але якісний вибір, один подарував сестрі. Один - доньці обидві задоволені
Предимства
Надійність
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник