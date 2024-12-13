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AirfryerСерия 5000, XXL Connected

HD9285/96

4.3
| (12) Отзиви | 83% препоръчват този продукт
Вашият свързан партньор за готвене за здравословна храна
Philips Airfryer 5000 серия XXL Connected е вашият ежедневен спътник за готвене за безпроблемно създаване на хранително балансирана храна със страхотен вкус за цялото семейство, всеки ден от седмицата.
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Сдвоете с приложението HomeID

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  • Свързване с HomeID

  • Airfryer тип „16 в 1“

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Технология Rapid Air

  • Аксесоари за печене и гриловане

Вашият свързан партньор за готвене за здравословни семейни ястия

Вашият свързан партньор за готвене за здравословни семейни ястия

Интуитивното приложение HomeID се свързва безпроблемно с вашия Airfryer, като го превръща в незаменим помощник в готвенето. Можете да изпробвате още много начини на готвене освен здравословното пържене и да откриете интересни и вкусни нови рецепти, както и дори да наблюдавате вашето готвене дистанционно от приложението.

Пълна гъвкавост и мултифункционалност, Airfryer тип „всичко в едно“

Пълна гъвкавост и мултифункционалност, Airfryer тип „всичко в едно“

Новият Philips Airfryer от серия 5000 XXL Connected има 16 различни функции за готвене: пържене, печене, гриловане, дехидратиране, препичане, размразяване, претопляне, ферментиране и много други.

Вкусни рецепти за Airfryer за здравословен начин на живот всеки ден

Вкусни рецепти за Airfryer за здравословен начин на живот всеки ден

Открийте стотици рецепти за вашия Airfryer, които са апетитни, вкусни, бързи за приготвяне и здравословни. Рецептите на HomeID са подбрани от експерти по храненето, което ви улеснява, когато трябва да направите правилния избор всеки ден.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

12

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

4
3
2

13/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod za svakodnevno korištenje

Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Предимства

vsi načini pečenja, dodatki

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

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      1. Броят рецепти може да варира според държавата

      2. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      3. Средни проценти въз основа на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880