Свързване с HomeID
Airfryer тип „16 в 1“
7,2 l (1,4 kg)
Технология Rapid Air
Аксесоари за печене и гриловане
Интуитивното приложение HomeID се свързва безпроблемно с вашия Airfryer, като го превръща в незаменим помощник в готвенето. Можете да изпробвате още много начини на готвене освен здравословното пържене и да откриете интересни и вкусни нови рецепти, както и дори да наблюдавате вашето готвене дистанционно от приложението.
Новият Philips Airfryer от серия 5000 XXL Connected има 16 различни функции за готвене: пържене, печене, гриловане, дехидратиране, препичане, размразяване, претопляне, ферментиране и много други.
Открийте стотици рецепти за вашия Airfryer, които са апетитни, вкусни, бързи за приготвяне и здравословни. Рецептите на HomeID са подбрани от експерти по храненето, което ви улеснява, когато трябва да направите правилния избор всеки ден.
4.3
от 5
12
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
klapet
13/12/2024
Hrvatska
Super proizvod za svakodnevno korištenje
Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Предимства
vsi načini pečenja, dodatki
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Броят рецепти може да варира според държавата
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Средни проценти въз основа на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880