Различни нива на сваряване
Размер за цялото семейството
400 W мощност
Принадлежност за поширане
Сигнал за готовност
Приготвянето на перфектното яйце представлява прецизен баланс между вода, мощност и време. В зависимост от вида на яйцето, което приготвяте, ще трябва да добавите различно количество вода. Тази мерителна чаша определя различните маркировки за нивото на водата за най-добри резултати.
Високата мощност от 400 W на уреда за готвене на яйца осигурява перфектни резултати – всеки път и за всички видове яйца.
Звуковият сигнал за готовност издава кратък звук, за да укаже, че готвенето е приключило и вашите яйца са готови.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Мария Ж
29/07/2024
България
Отлично допълнение към кухнята
Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.
Предимства
Бързина и качество
Недостатъци
ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Mikeš 77
28/07/2025
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Výrobek je super.
Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.
Предимства
Dají se udělat až 6 vajec najednou.
Недостатъци
Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Osino
22/10/2024
Česká republika
Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec
Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji
Предимства
ciste vareni, sikovny pomocnik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den