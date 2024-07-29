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  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден
  • Перфектно приготвени яйца – всеки ден

Уред за готвене на яйца от серия 3000Перфектно приготвени яйца – всеки ден

HD9137/90

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Яйца, приготвени по предпочитания от вас начин. Рохки, полурохки, сварени и поширани яйца, приготвени до перфектно състояние. С достатъчен капацитет за цялото семейство неговата компактна и практична конструкция също така е лесна за почистване и не заема много място.
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3 комплекта аксесоари

Перфектно приготвени яйца – всеки ден

  • Различни нива на сваряване

  • Размер за цялото семейството

  • 400 W мощност

  • Принадлежност за поширане

  • Сигнал за готовност

Мерителна чаша за прецизни резултати с маркировки за нивото на водата

Мерителна чаша за прецизни резултати с маркировки за нивото на водата

Приготвянето на перфектното яйце представлява прецизен баланс между вода, мощност и време. В зависимост от вида на яйцето, което приготвяте, ще трябва да добавите различно количество вода. Тази мерителна чаша определя различните маркировки за нивото на водата за най-добри резултати.

400 W мощност за готвене

400 W мощност за готвене

Високата мощност от 400 W на уреда за готвене на яйца осигурява перфектни резултати – всеки път и за всички видове яйца.

Звуков сигнал за готовност

Звуков сигнал за готовност

Звуковият сигнал за готовност издава кратък звук, за да укаже, че готвенето е приключило и вашите яйца са готови.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

29/07/2024

България

България

Отлично допълнение към кухнята

Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.

Предимства

Бързина и качество

Недостатъци

ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

28/07/2025

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Výrobek je super.

Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.

Предимства

Dají se udělat až 6 vajec najednou.

Недостатъци

Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec

Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji

Предимства

ciste vareni, sikovny pomocnik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

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