Прекратен продукт
Приставка Classic за разпенване
Неръждаема стомана
За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите
Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.
Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!
4.6
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
cherymin
08/01/2016
България
Потвърден купувач
Продукта има отлични характеристики!
Отлично качество на приготвеното кафе, независимо от вида на кафето, както смляно така и на дози. Доста времеемка подготовка за първо кафе, т.е. продължителна. Дизайна е приемлив. Най-зле е представен елемента на включване на машината. Достъпа до старт бутона може да бъде отпред и с по съвременен дизайн. Автоматичното изключване на машината може да ти докара стрес от звука.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина