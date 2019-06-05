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  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден

Прекратен продукт

Philips Saeco PoemiaРъчна кафемашина

HD8427/19

4.6
| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Автентично италианско еспресо всеки ден
Saeco Poemia предлага на почитателите на традиционните методи всичко необходимо за ежедневната чаша еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema гарантира дълготраен и превъзходно вкусен каймак на всяка чашка кафе.
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с филтър под налягане Crema

Автентично италианско еспресо всеки ден

  • Приставка Classic за разпенване

  • Неръждаема стомана

Подходящо за мляно кафе и дози

Подходящо за мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите

Ергономичност за ежедневна употреба

Ергономичност за ежедневна употреба

Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

4
2
1

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

08/01/2016

България

България

Потвърден купувач

Продукта има отлични характеристики!

Отлично качество на приготвеното кафе, независимо от вида на кафето, както смляно така и на дози. Доста времеемка подготовка за първо кафе, т.е. продължителна. Дизайна е приемлив. Най-зле е представен елемента на включване на машината. Достъпа до старт бутона може да бъде отпред и с по съвременен дизайн. Автоматичното изключване на машината може да ти докара стрес от звука.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

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