Прекратен продукт
Приставка Classic за разпенване
Неръждаема стомана/черно
За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите
Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.
Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.
4.7
от 5
24
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Backo0oo
04/01/2021
България
Чудесна машина за ежедневна употреба
Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз
Предимства
Здрава и качествена, прави хубаво кафе
Недостатъци
Не е автоматизирана по никакъв начин
Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Енито
19/06/2020
България
Продукта е прекрасен
Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!
Предимства
Бързо загрява
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
piperonni
04/11/2019
България
Категорично препоръчвам
Много съм доволна! Изключително красив дизайн, лесна за употреба и прави разкошно кафе. Голямо удоволствие е да се пие това кафе, което е с плътна пяна отгоре. Още по- голямо удоволствие е да се разпенва мляко, котео става невъобразимо приятно като консистенция и вкус. Юбилейна машинка е все пак. :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8425/21 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8425/21 Ръчна кафемашина