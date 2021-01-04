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  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден

Прекратен продукт

Saeco PoemiaРъчна кафемашина

HD8425/19

4.7
| (24) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Автентично италианско еспресо всеки ден
Ръчната машина за еспресо Saeco предлага всичко необходимо за перфектното еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema гарантира всеки път дълготраен каймак с превъзходен вкус.
Виж всички предимства

С филтър под налягане Crema

Автентично италианско еспресо всеки ден

  • Приставка Classic за разпенване

  • Неръждаема стомана/черно

Подходящо за мляно кафе и дози

Подходящо за мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите

Дълготрайни висококачествени материали

Дълготрайни висококачествени материали

Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.

Ергономичност за ежедневна употреба

Ергономичност за ежедневна употреба

Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

24

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3
2

04/01/2021

България

България

Чудесна машина за ежедневна употреба

Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз

Предимства

Здрава и качествена, прави хубаво кафе

Недостатъци

Не е автоматизирана по никакъв начин

Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

19/06/2020

България

България

Продукта е прекрасен

Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!

Предимства

Бързо загрява

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

04/11/2019

България

България

Категорично препоръчвам

Много съм доволна! Изключително красив дизайн, лесна за употреба и прави разкошно кафе. Голямо удоволствие е да се пие това кафе, което е с плътна пяна отгоре. Още по- голямо удоволствие е да се разпенва мляко, котео става невъобразимо приятно като консистенция и вкус. Юбилейна машинка е все пак. :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8425/21 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8425/21 Ръчна кафемашина

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