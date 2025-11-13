Прекратен продукт
Приставка Classic за разпенване
Черно
За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите
Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.
Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!
4.5
от 5
31
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Сюто
13/11/2025
България
Машината е уникална!!!
Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.
Предимства
няма недостатъци
Недостатъци
няма такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Mikagd
20/02/2025
България
Супер е
Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
MityoMi
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Машина за кафе, машина за подстригване
Всики продукт на philips, които съм взел съм много доволен . Имам познати който имат уреди на philips също съм много доволени. Такаче 5 звезди от мен ако мога и 6 ще дам.
Предимства
Надежни сигорни красиви и достъпни.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина