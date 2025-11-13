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  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден

Прекратен продукт

Philips Saeco PoemiaРъчна кафемашина

HD8423/19

4.5
| (31) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Автентично италианско еспресо всеки ден
Ръчната машина за еспресо Saeco предлага всичко необходимо за перфектното еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema гарантира всеки път дълготраен каймак с превъзходен вкус.
Виж всички предимства

С филтър под налягане Crema

Автентично италианско еспресо всеки ден

  • Приставка Classic за разпенване

  • Черно

Подходящо за мляно кафе и дози

Подходящо за мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите

Ергономичност за ежедневна употреба

Ергономичност за ежедневна употреба

Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

31

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

13/11/2025

България

България

Машината е уникална!!!

Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.

Предимства

няма недостатъци

Недостатъци

няма такива

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

20/02/2025

България

България

Супер е

Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Машина за кафе, машина за подстригване

Всики продукт на philips, които съм взел съм много доволен . Имам познати който имат уреди на philips също съм много доволени. Такаче 5 звезди от мен ако мога и 6 ще дам.

Предимства

Надежни сигорни красиви и достъпни.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

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