Прекратен продукт
Class
Приставка Classic за разпенване
Неръждаема стомана/черно
За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите
Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!
Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Предимства
Страхотно кафе с каймак
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
tkirkova1505
03/11/2016
България
За цената си,тази машина е направо супер. Работи перфектно и е най- експлоатирания уред у дома
Всяка сутрин се наслаждавам,на кафе с аромат и каймак,като от професионална машина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина