ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден

Прекратен продукт

Saeco PoemiaРъчна кафемашина

HD8325/79

5
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Автентично италианско еспресо всеки ден
Ръчната кафемашина Saeco предлага на почитателите на традиционните методи всичко необходимо за ежедневната чаша еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema гарантира всеки път дълготраен слой каймак с превъзходен вкус.
Виж всички предимства

С филтър за каймак под налягане

Автентично италианско еспресо всеки ден

  • Class

  • Приставка Classic за разпенване

  • Неръждаема стомана/черно

Подходящо за мляно кафе и дози

Подходящо за мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!

Дълготрайни висококачествени материали

Дълготрайни висококачествени материали

Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Предимства

Страхотно кафе с каймак

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

03/11/2016

България

България

За цената си,тази машина е направо супер. Работи перфектно и е най- експлоатирания уред у дома

Всяка сутрин се наслаждавам,на кафе с аромат и каймак,като от професионална машина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!