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  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден
  • Автентично италианско еспресо всеки ден

Прекратен продукт

Philips Saeco PoemiaРъчна кафемашина

HD8323/39

4.5
| (12) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Автентично италианско еспресо всеки ден
Ръчната кафемашина Saeco предлага на почитателите на традиционните методи всичко необходимо за ежедневната чаша еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema гарантира всеки път дълготраен слой каймак с превъзходен вкус.
Виж всички предимства

С филтър за каймак под налягане

Автентично италианско еспресо всеки ден

  • Приставка Classic за разпенване

  • Черно

Подходящо за мляно кафе и дози

Подходящо за мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите

Дълготрайни висококачествени материали

Дълготрайни висококачествени материали

Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.

Ергономичност за ежедневна употреба

Ергономичност за ежедневна употреба

Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

12

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

2
1

25/08/2021

България

България

Страхотен продукт

Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.

Предимства

Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.

Недостатъци

С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

19/05/2017

България

България

отлични характеристики

Лесна за ползване и почистване.Отличен продукт цена и качество.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

25/03/2016

България

България

Изкючителна кафемашина!!!!

Прави невероятно кафе и благодарение на крема диска дори и от най-лошото кафе, изважда огромен каймак.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

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