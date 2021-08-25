Прекратен продукт
Приставка Classic за разпенване
Черно
За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите
Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.
Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.
4.5
от 5
12
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Puf88
25/08/2021
България
Страхотен продукт
Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.
Предимства
Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.
Недостатъци
С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
risti4a
19/05/2017
България
отлични характеристики
Лесна за ползване и почистване.Отличен продукт цена и качество.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Pufi
25/03/2016
България
Изкючителна кафемашина!!!!
Прави невероятно кафе и благодарение на крема диска дори и от най-лошото кафе, изважда огромен каймак.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина