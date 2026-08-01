HD6222/90
2 нагревателни зони
Обръщащи се плочи
Регулируема температура
Голяма плоча за печене: 1400 см²
2400 W
Двете зони за печене на грил ви позволяват да настройвате температурата независимо, като приготвяте различни храни по едно и също време.
Пет нива на температурата изпичат всяка съставка до съвършенство.
Обърнете чиниите върху скарата или грила. Приготвяйте всичко – от месо до зеленчуци, яйца и палачинки.
Отзиви
Просто извадете плочите за печене за лесно почистване в съдомиялна машина или под чешмата.
В сравнение с Philips HD6212 без дизайн с отвор за отцеждане, при използване на говежди бургери