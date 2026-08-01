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  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
  • Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря

Настолен грил

HD6222/90

Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря
Насладете се на вкуса на домашната скара с настолния грил Philips. Две нагревателни зони и обръщащи се плочи предлагат гъвкаво готвене и перфектни резултати.
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Обръщащите се плочи подобряват изживяването при гриловане

Вкусно печене на грил – от закуска до вечеря

  • 2 нагревателни зони

  • Обръщащи се плочи

  • Регулируема температура

  • Голяма плоча за печене: 1400 см²

  • 2400 W

2 независими зони за готвене, перфектни резултати за всички храни

2 независими зони за готвене, перфектни резултати за всички храни

Двете зони за печене на грил ви позволяват да настройвате температурата независимо, като приготвяте различни храни по едно и също време.

Регулируема температура за перфектни резултати

Регулируема температура за перфектни резултати

Пет нива на температурата изпичат всяка съставка до съвършенство.

Обръщащи се плочи за по-голяма гъвкавост

Обръщащи се плочи за по-голяма гъвкавост

Обърнете чиниите върху скарата или грила. Приготвяйте всичко – от месо до зеленчуци, яйца и палачинки.

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      Откази от отговорност

      1. Просто извадете плочите за печене за лесно почистване в съдомиялна машина или под чешмата.

      2. В сравнение с Philips HD6212 без дизайн с отвор за отцеждане, при използване на говежди бургери