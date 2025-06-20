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  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
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  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара
  • Най-добрите аромати за вашето печене на скара

Настолен грил

HD6212/90

2.4
| (7) Отзиви
Най-добрите аромати за вашето печене на скара
Извлечете максимума от домашно печена на грил храна с настолния грил Philips. Стъкленият капак запечатва ароматите – от опушени аромати до по-крехки пържоли – за вкусни ястия на скара.
Виж всички предимства

Опушвател и ароматизатор за максимален вкус

Най-добрите аромати за вашето печене на скара

  • Опушвател

  • Инфузер за аромати/опушване

  • Регулируема температура

  • 2400 W

  • Голяма плоча за печене: 1250 см²

Наслаждавайте се на аромата на опушено барбекю

Наслаждавайте се на аромата на опушено барбекю

Добавете дървени стърготини и затворете капака, за да придадете на месото и рибата аромат на опушено барбекю.

Ароматизатор за билки, вино и още

Ароматизатор за билки, вино и още

Ароматизатор за подобряване на вкуса с естествени аромати, подправки или вино.

Регулируема температура за перфектни резултати

Регулируема температура за перфектни резултати

Пет нива на температурата изпичат всяка съставка до съвършенство.

Технически данни

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Отзиви

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2.4

от 5

7

Отзиви

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő

Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő

Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő

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      1. В сравнение с Philips HD6212 без дизайн с отвор за отцеждане, при използване на говежди бургери.