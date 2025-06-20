HD6212/90
Опушвател
Инфузер за аромати/опушване
Регулируема температура
2400 W
Голяма плоча за печене: 1250 см²
Добавете дървени стърготини и затворете капака, за да придадете на месото и рибата аромат на опушено барбекю.
Ароматизатор за подобряване на вкуса с естествени аромати, подправки или вино.
Пет нива на температурата изпичат всяка съставка до съвършенство.
2.4
от 5
7
Отзиви
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő
Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Потвърден купувач
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő
Този отзив е направен за Philips asztali grillsütő
В сравнение с Philips HD6212 без дизайн с отвор за отцеждане, при използване на говежди бургери.