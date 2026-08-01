HD5830/90
Мощна производителност с нива на нагряване до 2000 W
Бърза настройка. Просто готвене. Лесно почистване.
Гответе по свой начин: 4 предварителни настройки, от супи до пържене с бъркане
По-безопасна кухня с автоматично изключване и защита за деца
Просто включете индукционния котлон и сте готови за готвене!
Пригодете ежедневното си готвене според специфичните си нужди благодарение на 8 регулируеми нива на мощност и температура. От бавно къкрене до бързо кипване, наслаждавайте се на прецизен контрол за вкусни и питателни ястия.
Започнете бързо и гответе по свой начин с 4 предварително зададени програми за готвене: Варене, Пържене с бъркане, Супа и Ниска температура.
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