Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство

От кухнята до масата, гответе по свой начин с индукционния котлон Philips серия 3000. С 8 мощни нива на нагряване до 2000 W и 4 удобни предварителни настройки, той осигурява лесно и надеждно готвене във всяка кухня.