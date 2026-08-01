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  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
  • Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство

Индукционен котлон серия 3000Philips индукционен котлон серия 3000

HD5830/90

Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство
От кухнята до масата, гответе по свой начин с индукционния котлон Philips серия 3000. С 8 мощни нива на нагряване до 2000 W и 4 удобни предварителни настройки, той осигурява лесно и надеждно готвене във всяка кухня.
Виж всички предимства

Лесно готвене, страхотно представяне, във всяка кухня

Спестете място, гответе във всяко кухненско пространство

  • Мощна производителност с нива на нагряване до 2000 W

  • Бърза настройка. Просто готвене. Лесно почистване.

  • Гответе по свой начин: 4 предварителни настройки, от супи до пържене с бъркане

  • По-безопасна кухня с автоматично изключване и защита за деца

Незабавна настройка

Незабавна настройка

Просто включете индукционния котлон и сте готови за готвене!

Прецизен контрол с 8 нива на нагряване

Прецизен контрол с 8 нива на нагряване

Пригодете ежедневното си готвене според специфичните си нужди благодарение на 8 регулируеми нива на мощност и температура. От бавно къкрене до бързо кипване, наслаждавайте се на прецизен контрол за вкусни и питателни ястия.

4 интуитивни програми за готвене за вашите ежедневни ястия.

4 интуитивни програми за готвене за вашите ежедневни ястия.

Започнете бързо и гответе по свой начин с 4 предварително зададени програми за готвене: Варене, Пържене с бъркане, Супа и Ниска температура.

Технически данни

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