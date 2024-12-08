5-слоен вътрешен съд
3D система за нагряване
5-слоен вътрешен съд
Мощна система за 3D затопляне разпределя топлината от горната част, страните и дъното, за да гарантира, че съставките се готвят равномерно със запазени автентични аромати.
5-слоен незалепващ съд за готвене от алуминиева сплав за допълнителна издръжливост.
60 програми за готвене са предварително зададени с оптимални профили за готвене. Това е като да имате свой личен готвач. Гарантира последователни и вкусни резултати от всяко ястие – с програми, включващи печене на сладкиши, готвене на пара, готвене на бавен огън и претопляне, и персонализирани програми за специфични храни, като каша, говеждо месо и морски дарове.
4.4
от 5
48
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
ИваТС
08/12/2024
България
Иска ми се да го бях открила по-рано
Страхотен. Всичко става бързо и лесно. Най-много ми допада контролираният процес - не е необходимо да следя дали водата не е извряла, да не загори, дали съм изключила котлона/фурната и така нататък. Слагам, пускам и имам време да редя пъзели с децата, докато само се сготви.
Предимства
Удобство, готви само.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Румяна Т.
07/08/2024
България
Чудесен уред! Но с ужасни негодни инструкции!
Уредът е страхотен! И готвеното в него се получава вкусно! Но очевидно масовият ни проблем е НЕАДЕКВАТНОТО УПЪТВАНЕ (моля, да ме извините за главните букви). От инструкциите не става ясно какво да натиснеш, за да печеш някакъв вид месо, например. Инструкциите в листовката са почти безполезни. Не става ясно и как трябва да се свали вътрешният капак, за да се измие той и филтърът.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Хатидже
07/03/2024
България
Здравейте!
Здравейте! Другите уреди, които съм виждала имаха копче за изпускане на парата, но в този уред няма и в упътването не пише. Може ли да ми помигнете къде е копчето за пара? Благодаря предварително?
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000