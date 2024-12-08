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  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно
  • Вкусни ястия, които да приготвите лесно

Уред за готвене "всичко в едно"Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

HD4713/40

4.4
| (48) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Вкусни ястия, които да приготвите лесно
Добавете разнообразие и вкус от закуска до вечеря с 60 удобни програми за вкусни резултати с вашия личен готвач, който е на разположение 24/7
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Вкусни ястия, които да приготвите лесно

  • 5-слоен вътрешен съд

  • 3D система за нагряване

  • 5-слоен вътрешен съд

3D система за нагряване

3D система за нагряване

Мощна система за 3D затопляне разпределя топлината от горната част, страните и дъното, за да гарантира, че съставките се готвят равномерно със запазени автентични аромати.

5-слоен съд за готвене от алуминиева сплав

5-слоен съд за готвене от алуминиева сплав

5-слоен незалепващ съд за готвене от алуминиева сплав за допълнителна издръжливост.

60 програми за готвене

60 програми за готвене

60 програми за готвене са предварително зададени с оптимални профили за готвене. Това е като да имате свой личен готвач. Гарантира последователни и вкусни резултати от всяко ястие – с програми, включващи печене на сладкиши, готвене на пара, готвене на бавен огън и претопляне, и персонализирани програми за специфични храни, като каша, говеждо месо и морски дарове.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

48

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

08/12/2024

България

България

Иска ми се да го бях открила по-рано

Страхотен. Всичко става бързо и лесно. Най-много ми допада контролираният процес - не е необходимо да следя дали водата не е извряла, да не загори, дали съм изключила котлона/фурната и така нататък. Слагам, пускам и имам време да редя пъзели с децата, докато само се сготви.

Предимства

Удобство, готви само.

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Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

07/08/2024

България

България

Чудесен уред! Но с ужасни негодни инструкции!

Уредът е страхотен! И готвеното в него се получава вкусно! Но очевидно масовият ни проблем е НЕАДЕКВАТНОТО УПЪТВАНЕ (моля, да ме извините за главните букви). От инструкциите не става ясно какво да натиснеш, за да печеш някакъв вид месо, например. Инструкциите в листовката са почти безполезни. Не става ясно и как трябва да се свали вътрешният капак, за да се измие той и филтърът.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

07/03/2024

България

България

Здравейте!

Здравейте! Другите уреди, които съм виждала имаха копче за изпускане на парата, но в този уред няма и в упътването не пише. Може ли да ми помигнете къде е копчето за пара? Благодаря предварително?

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

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