Вместимост от 1,8 l
400 W
Черно
8 предварително зададени програми
С капацитета си от 1,8 литра той е с идеален размер за малки семейства и се съхранява лесно във всеки шкаф.
Приготвяйте любимия си ориз, супи, торти, леща, кисело мляко и много други с едно натискане на бутон.
Издръжливият 5-слоен вътрешен съд се нагрява равномерно благодарение на покритието от богатия на минерали камък майфанит, който предотвратява залепването и надраскването.
5.0
от 5
20
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
_pstryczek__
08/10/2025
Polska
Praktyczny ryżowar do codziennego użytku
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar Philips HD3090/80 wygląda nowocześnie i dobrze prezentuje się w kuchni. Ma wygodny, czytelny panel i jest prosty w obsłudze – wystarczy ustawić program i wszystko robi sam. Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła, co jest bardzo praktyczne. Pojemność spokojnie wystarcza na obiad dla kilku osób. Ryż wychodzi sypki i dobrze ugotowany, choć przy większej ilości trzeba trochę uważać z wodą. Czyszczenie jest łatwe, bo nic nie przywiera do środka. Ogólnie to wygodne i solidne urządzenie, które ułatwia codzienne gotowanie.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Seria 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Seria 3000
Kornelia1990
08/10/2025
Polska
Praktyczny pomocnik w kuchni
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Po kilku użyciach ryżowara Philips HD3090/80 mogę powiedzieć, że urządzenie naprawdę ułatwia gotowanie. Ryż zawsze wychodzi sypki i równomiernie ugotowany, niezależnie od rodzaju, czy to jaśminowy, czy brązowy. Dużym plusem jest automatyczne podtrzymywanie ciepła, które działa przez dłuższy czas, dzięki czemu nie trzeba się spieszyć z podaniem posiłku. Programy są dobrze dobrane i łatwe do uruchomienia, a czas gotowania zgadza się z opisem w instrukcji. Urządzenie działa cicho, nie przegrzewa się i nie przypala potraw. Czyszczenie misy zajmuję tylko chwilkę - powłoka nieprzywierająca naprawdę robi swoje. Co ważne, sprzęt świetnie sprawdza się także przy robieniu owsianki - nie przypala mleka i pozwala uzyskać idealnie kremową konsystencję. Wygląd urządzenia jest estetyczny i minimalistyczny. Kompaktowa forma, czarny kolor z delikatnymi akcentami, mieści się bezproblemowo na blacie. Panel sterowania jest prosty, intuicyjny, czytelny, co sprawia, że obsługa nie nastręcza trudności.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Seria 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Seria 3000
Madeline_Madeline
07/10/2025
Polska
Ryżowar który musisz mieć 😊
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar PHILIPS HD3090/80 pozytywnie mnie zaskoczył swoją funkcjonalnością i jakością działania. Urządzenie doskonale radzi sobie nie tylko z tradycyjnym ryżem, ale także z ryżem i kaszą jaglaną gotowanymi na mleku czy też aromatycznym zupami. Co ciekawe, w urządzeniu można również przygotować jogurt czy nawet ciasto. Moje dzieci uwielbiają ryż na mleku z jabłkiem oraz pudding z kaszy jaglanej, a dotychczas ich przygotowanie wiązało się z kipiącym mlekiem, ubrudzoną kuchenką i często przypalonym garnkiem. Dzięki temu ryżowarowi gotowanie ryżu czy kaszy na mleku jest teraz niezwykle proste i bezproblemowe. Dużą zaletą urządzenia jest jego bardzo cichutko działanie, jak również jego kompaktowa konstrukcja, która sprawia, że świetnie sprawdzi się nawet w niewielkiej kuchni. Wewnętrzny garnek z nieprzywierającą powłoką to ogromna zaleta – nic się nie przypala ani nie przykleja do dna, a mycie zajmuje dosłownie chwilę. PHILIPS HD3090/80 to praktyczne, niezawodne urządzenie, które znacząco ułatwia codzienne przygotowywanie zdrowych posiłków. Zdecydowanie polecam wszystkim zakup tego ryżowaru.
Този отзив е направен за Seria 3000
Този отзив е направен за Seria 3000
Времето за готвене е приблизително 30 минути, въз основа на тестове с 1 чаша късозърнест ориз. Действителното време за готвене може да варира в зависимост от фактори като вид ориз, количество ориз и условия на готвене.