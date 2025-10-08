[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Dostałam Philips HD3090/80 do przetestowania i potraktowałam to jako świetną okazję, żeby sprawdzić, czy taki ryżowar naprawdę ma sens w codziennym gotowaniu. No i… ma, i to duży 😍 Pierwsze, co zwraca uwagę, to wygląd i wykonanie – kompaktowy, nowoczesny, idealnie wpasowuje się w kuchnię. Garniec ma porządną, grubą powłokę, którą łatwo utrzymać w czystości, a samo urządzenie działa bardzo cicho. Testowałam różne funkcje – nie tylko klasyczny ryż, ale też owsiankę i warzywa na parze. Wszystko wychodziło idealnie miękkie, nieprzypalone, a przede wszystkim – bez pilnowania. Urządzenie samo reguluje czas i temperaturę, więc mogę zająć się czymś innym. Po skończeniu gotowania automatycznie przechodzi w tryb keep warm, dzięki czemu danie czeka na mnie gorące nawet po godzinie. Zaskoczyło mnie też, jak wszechstronny jest ten ryżowar – to nie tylko gadżet do ryżu, ale mały pomocnik kuchenny. Można w nim przygotować nawet risotto, zupę albo kaszę gryczaną. Z minusów? Trochę szkoda, że nie można myć wszystkiego w zmywarce, bo trzeba uważać na elementy elektryczne. Poza tym – same plusy. Po testach mogę śmiało powiedzieć: Philips HD3090/80 to świetny sprzęt dla każdego, kto lubi wygodę i nowoczesne rozwiązania w kuchni. Gotowanie staje się banalnie proste, a ryż wychodzi perfekcyjny za każdym razem 🍚👌