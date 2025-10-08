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  • Компактен и универсален за перфектни резултати
  • Компактен и универсален за перфектни резултати
  • Компактен и универсален за перфектни резултати
  • Компактен и универсален за перфектни резултати
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  • Компактен и универсален за перфектни резултати
  • Компактен и универсален за перфектни резултати
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Серия 3000Миниуред за готвене "всичко в едно"

HD3090/80

5
| (20) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Компактен и универсален за перфектни резултати
Лесно приготвяйте перфектен, пухкав ориз и много други ястия с миниуред за готвене "всичко в едно" Philips серия 3000. Предварително зададените програми улесняват готвенето – от ориз и овесени ядки до супа, леща, торти и кисело мляко.
Виж всички предимства

Идеален за 1 – 3 човека

Компактен и универсален за перфектни резултати

  • Вместимост от 1,8 l

  • 400 W

  • Черно

  • 8 предварително зададени програми

Перфектно компактен за малки семейства

Перфектно компактен за малки семейства

С капацитета си от 1,8 литра той е с идеален размер за малки семейства и се съхранява лесно във всеки шкаф.

8 предварително зададени програми за различни ястия

8 предварително зададени програми за различни ястия

Приготвяйте любимия си ориз, супи, торти, леща, кисело мляко и много други с едно натискане на бутон.

5-слоен вътрешен съд с незалепващо покритие Bakuhanseki за лесно готвене и почистване

5-слоен вътрешен съд с незалепващо покритие Bakuhanseki за лесно готвене и почистване

Издръжливият 5-слоен вътрешен съд се нагрява равномерно благодарение на покритието от богатия на минерали камък майфанит, който предотвратява залепването и надраскването.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

20

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny ryżowar do codziennego użytku

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar Philips HD3090/80 wygląda nowocześnie i dobrze prezentuje się w kuchni. Ma wygodny, czytelny panel i jest prosty w obsłudze – wystarczy ustawić program i wszystko robi sam. Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła, co jest bardzo praktyczne. Pojemność spokojnie wystarcza na obiad dla kilku osób. Ryż wychodzi sypki i dobrze ugotowany, choć przy większej ilości trzeba trochę uważać z wodą. Czyszczenie jest łatwe, bo nic nie przywiera do środka. Ogólnie to wygodne i solidne urządzenie, które ułatwia codzienne gotowanie.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Seria 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Seria 3000

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny pomocnik w kuchni

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Po kilku użyciach ryżowara Philips HD3090/80 mogę powiedzieć, że urządzenie naprawdę ułatwia gotowanie. Ryż zawsze wychodzi sypki i równomiernie ugotowany, niezależnie od rodzaju, czy to jaśminowy, czy brązowy. Dużym plusem jest automatyczne podtrzymywanie ciepła, które działa przez dłuższy czas, dzięki czemu nie trzeba się spieszyć z podaniem posiłku. Programy są dobrze dobrane i łatwe do uruchomienia, a czas gotowania zgadza się z opisem w instrukcji. Urządzenie działa cicho, nie przegrzewa się i nie przypala potraw. Czyszczenie misy zajmuję tylko chwilkę - powłoka nieprzywierająca naprawdę robi swoje. Co ważne, sprzęt świetnie sprawdza się także przy robieniu owsianki - nie przypala mleka i pozwala uzyskać idealnie kremową konsystencję. Wygląd urządzenia jest estetyczny i minimalistyczny. Kompaktowa forma, czarny kolor z delikatnymi akcentami, mieści się bezproblemowo na blacie. Panel sterowania jest prosty, intuicyjny, czytelny, co sprawia, że obsługa nie nastręcza trudności.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Seria 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Seria 3000

07/10/2025

Polska

Polska

Ryżowar który musisz mieć 😊

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar PHILIPS HD3090/80 pozytywnie mnie zaskoczył swoją funkcjonalnością i jakością działania. Urządzenie doskonale radzi sobie nie tylko z tradycyjnym ryżem, ale także z ryżem i kaszą jaglaną gotowanymi na mleku czy też aromatycznym zupami. Co ciekawe, w urządzeniu można również przygotować jogurt czy nawet ciasto. Moje dzieci uwielbiają ryż na mleku z jabłkiem oraz pudding z kaszy jaglanej, a dotychczas ich przygotowanie wiązało się z kipiącym mlekiem, ubrudzoną kuchenką i często przypalonym garnkiem. Dzięki temu ryżowarowi gotowanie ryżu czy kaszy na mleku jest teraz niezwykle proste i bezproblemowe. Dużą zaletą urządzenia jest jego bardzo cichutko działanie, jak również jego kompaktowa konstrukcja, która sprawia, że świetnie sprawdzi się nawet w niewielkiej kuchni. Wewnętrzny garnek z nieprzywierającą powłoką to ogromna zaleta – nic się nie przypala ani nie przykleja do dna, a mycie zajmuje dosłownie chwilę. PHILIPS HD3090/80 to praktyczne, niezawodne urządzenie, które znacząco ułatwia codzienne przygotowywanie zdrowych posiłków. Zdecydowanie polecam wszystkim zakup tego ryżowaru.

Този отзив е направен за Seria 3000

Този отзив е направен за Seria 3000

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      1. Времето за готвене е приблизително 30 минути, въз основа на тестове с 1 чаша късозърнест ориз. Действителното време за готвене може да варира в зависимост от фактори като вид ориз, количество ориз и условия на готвене.