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  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
  • Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка

Viva CollectionТостер

HD2651/80

5
| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка
Изцяло метален тостер с много широк самоцентриращ се отвор за препичане независимо от дебелината на резените. С различните опции за препичане и вградената стойка за хлебчета можете да се наслаждавате на идеално хрупкави препечени филийки, топли сладкиши, питки и хлебчета.
Виж всички предимства

Широк отвор, събиращ дебели, тънки, пресни или замразени филийки

Хрупкави филийки, предварително нарязани или на ръка

  • Изцяло метален

Стоп бутон - спиране на препичането по всяко време

Стоп бутон - спиране на препичането по всяко време

Подвижна тавичка за трохи за лесно почистване

Подвижна тавичка за трохи за лесно почистване

Лесно се почиства благодарение на подвижната си тава за трохи.

Стойка за претопляне на хлебчета и кроасани

Стойка за претопляне на хлебчета и кроасани

Стойка за подгряване на хлебчета и кроасани.

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Отзиви

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5.0

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

СУПЕР

Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.

Предимства

Якісний підігрів, металевий корпус

Недостатъци

Відспилезахисної кришкитність

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер

07/10/2021

Україна

Україна

Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани

Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер

22/06/2021

Україна

Україна

Мой элегантный помощник на кухне

Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.

Предимства

легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности

Недостатъци

нет крышки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер

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