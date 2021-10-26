Изцяло метален
Лесно се почиства благодарение на подвижната си тава за трохи.
Стойка за подгряване на хлебчета и кроасани.
5.0
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Romeo89
26/10/2021
Україна
СУПЕР
Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.
Предимства
Якісний підігрів, металевий корпус
Недостатъци
Відспилезахисної кришкитність
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер
07/10/2021
Україна
Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани
Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер
Агрипина
22/06/2021
Україна
Мой элегантный помощник на кухне
Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.
Предимства
легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности
Недостатъци
нет крышки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2650/80 Тостер