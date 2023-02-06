100% биопластмаса²
8 настройки за препичане
Компактен дизайн с 2 отделения
Коприненобяло матово покритие
Компактен тостер с 2 отделения с мощност от 830 W, който Ви позволява да се наслаждавате на препечените си филийки точно така, както Ви харесва, всяка сутрин.
Устойчив дизайн, използващ 100% пластмаси на биологична основа², за да намали отпечатъка на CO2 с 14%¹ по време на производствения процес. Този революционен материал със сигурност ще има голямо влияние върху вашата кухня, като същевременно има по-положителен резултат за околната среда.
Благодарение на вградената стойка за хлебчета можете да се насладите на любимите си топли сладкиши, кифлички и хлебчета отделно от Вашата препечена филийка.
Награди
4.9
от 5
14
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Johhn
06/02/2023
Україна
Тостер чудо
Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.
Предимства
Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Nastya4938
20/10/2022
Україна
Част от промоцията
Кайфую от тостера
Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке
Предимства
Реально кайфовый
Недостатъци
Слишком классный
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
19/10/2022
Україна
Част от промоцията
Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.
Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
¹Изчисление на база на производството на същия уред с помощта на биопластмаса спрямо 100% необработена пластмаса (или необработен полипропилен)
²Основният корпус, изработен от 100% полипропиленова пластмаса от сертифицирани източници на биологична основа, на база на масов баланс (BioPP е 94% от общата пластмаса).