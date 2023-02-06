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  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна

Екологично изданиеТостер от серия 5000

HD2640/10

4.9
| (14) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

4 Награди

Закуската вече е много по-приятна
Пригответе препечените си филийки точно така, както ви харесва, всяка сутрин. Устойчив дизайн със 100% биопластмаси² за намаляване на отпечатъка на CO2 с 14%², по време на процеса на производство, за малка стъпка към по-зелено бъдеще.
Виж всички предимства

С тостера Eco Conscious Edition на Philips

Закуската вече е много по-приятна

  • 100% биопластмаса²

  • 8 настройки за препичане

  • Компактен дизайн с 2 отделения

  • Коприненобяло матово покритие

Приготвяйте препечените си филийки точно така, както Ви харесва, всяка сутрин

Приготвяйте препечените си филийки точно така, както Ви харесва, всяка сутрин

Компактен тостер с 2 отделения с мощност от 830 W, който Ви позволява да се наслаждавате на препечените си филийки точно така, както Ви харесва, всяка сутрин.

Устойчив дизайн за по-зелено бъдеще

Устойчив дизайн, използващ 100% пластмаси на биологична основа², за да намали отпечатъка на CO2 с 14%¹ по време на производствения процес. Този революционен материал със сигурност ще има голямо влияние върху вашата кухня, като същевременно има по-положителен резултат за околната среда.

Вградена стойка за хлебчета за затопляне на хлебчета и сладкиши

Вградена стойка за хлебчета за затопляне на хлебчета и сладкиши

Благодарение на вградената стойка за хлебчета можете да се насладите на любимите си топли сладкиши, кифлички и хлебчета отделно от Вашата препечена филийка.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.9

от 5

14

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

06/02/2023

Україна

Україна

Тостер чудо

Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.

Предимства

Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

20/10/2022

Україна

Україна

Кайфую от тостера

Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке

Предимства

Реально кайфовый

Недостатъци

Слишком классный

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

19/10/2022

Україна

Україна

Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.

Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

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      1. ¹Изчисление на база на производството на същия уред с помощта на биопластмаса спрямо 100% необработена пластмаса (или необработен полипропилен)

      2. ²Основният корпус, изработен от 100% полипропиленова пластмаса от сертифицирани източници на биологична основа, на база на масов баланс (BioPP е 94% от общата пластмаса).