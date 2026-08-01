35 в 1 предварително зададени програми за готвене на една ръка разстояние

35 предварително зададени програми — от говеждо, агнешко, пилешко и патешко до зеленчуци, морски дарове, бобови, супи, ориз и други — с различни методи на готвене: готвене под налягане, задушаване, печене, бавно готвене, сотиране, готвене на пара, конфитюр, кисело мляко и претопляне. Също така ръчните настройки ви позволяват да персонализирате времето за готвене, температурата и нивото на налягане, както и два бързи бутона за запазване на любимите ви настройки.