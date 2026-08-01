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  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
  • Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.

Серия Philips 3000Мултикукър

HD2616/70

Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.
За разлика от традиционните мултикукъри, мултикукърът Philips разполага с истинско автоматично освобождаване на налягането за безопасно и лесно готвене без нужда от ръчно завъртане на клапана, както и с технология DualPulse, която създава прецизна крива на готвене чрез редуване на високо и ниско налягане за отключване на по-дълбок и богат вкус.
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Уред 13-в-1 за готвене с едно докосване на бутон

Ястия, пълни с вкус. Без наблюдение.

  • По-безопасно, по-бързо готвене без намеса

  • 13 предварителни настройки за повече разнообразие с по-малко усилия

  • Запечатва допълнителен вкус за по-богати резултати

  • Капацитет от 6 л, идеален за ежедневни ястия

Истинско автоматично освобождаване на налягането, без ръчни стъпки

Истинско автоматично освобождаване на налягането, без ръчни стъпки

За разлика от традиционните мултикукъри*, не се изисква ръчно завъртане на клапан или натискане на бутон. Парата се освобождава автоматично в края на готвенето под налягане — наистина безусилно готвене от начало до край.

Резултати от ново ниво с технологията DualPulse Pressure

Резултати от ново ниво с технологията DualPulse Pressure

За разлика от традиционните мултикукъри*, които поддържат постоянно налягане, нашата нова технология редува високо и ниско налягане, за да създаде прецизна крива на готвене, която запечатва вкуса. До 13% по-сочно** и 28% по-крехко** месо.

13-в-1 предварително зададени програми за готвене на една ръка разстояние

13-в-1 предварително зададени програми за готвене на една ръка разстояние

13 предварително зададени програми — от говеждо, агнешко, пилешко и патешко до супа, ориз и каша — с отделни методи на готвене: от готвене под налягане, на пара, печене, бавно готвене, сотиране до претопляне. Също така ръчната настройка ви позволява да персонализирате предпочитанията си за готвене.

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      1. В сравнение с HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

      2. Тест с WBSF и загуба на влажно съдържание в свинско и пилешко месо, в сравнение с готвене на котлон.

      3. Базирано на вътрешно лабораторно измерване с мултикукъри Philips. Времето за готвене е измерено за супа от червен боб или говеждо (от загряването до освобождаването на цялото налягане) спрямо готвене на котлон, до добре сготвени ястия и резултати. Точните проценти може да варират според продукта.