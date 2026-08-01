HD2616/70
По-безопасно, по-бързо готвене без намеса
13 предварителни настройки за повече разнообразие с по-малко усилия
Запечатва допълнителен вкус за по-богати резултати
Капацитет от 6 л, идеален за ежедневни ястия
За разлика от традиционните мултикукъри*, не се изисква ръчно завъртане на клапан или натискане на бутон. Парата се освобождава автоматично в края на готвенето под налягане — наистина безусилно готвене от начало до край.
За разлика от традиционните мултикукъри*, които поддържат постоянно налягане, нашата нова технология редува високо и ниско налягане, за да създаде прецизна крива на готвене, която запечатва вкуса. До 13% по-сочно** и 28% по-крехко** месо.
13 предварително зададени програми — от говеждо, агнешко, пилешко и патешко до супа, ориз и каша — с отделни методи на готвене: от готвене под налягане, на пара, печене, бавно готвене, сотиране до претопляне. Също така ръчната настройка ви позволява да персонализирате предпочитанията си за готвене.
Отзиви
В сравнение с HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Тест с WBSF и загуба на влажно съдържание в свинско и пилешко месо, в сравнение с готвене на котлон.
Базирано на вътрешно лабораторно измерване с мултикукъри Philips. Времето за готвене е измерено за супа от червен боб или говеждо (от загряването до освобождаването на цялото налягане) спрямо готвене на котлон, до добре сготвени ястия и резултати. Точните проценти може да варират според продукта.