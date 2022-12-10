8 настройки
Вградена стойка за претопляне
Компактна конструкция
Капак против прах
8 настройки ви предлагат да препичате различни типове хляб без риск той да изгори. Регулирайте настройката на препичате според вашето предпочитание и получете препечен хляб – такъв, какъвто го искате.
2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб. Хлябът се задържа в центъра за равномерни резултати на изпичане от двете страни благодарение на функцията за самоцентриране.
Вградена стойка за хлебчета за лесно претопляне на вашите хлебчета, сладкиши и рула.
4.9
от 5
103
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Optima
10/12/2022
България
Високо качество, приемлива цена, има промоции
Избрах продукта поради автоматичната защита. Установих, че прави перфектни леко запечатани и нежно хрупкави филийки. Бързо се приготвят.
Предимства
Надвиши очакванията ми за качество на готовия продукт - филийките са достатъчно хрупкави, лесно могат да се мажат с масло, без да са твърди.
Недостатъци
Няма, но препоръчвам на #Philips, тавичката отгоре да не е от пластмаса и само за прах, когато уреда е студен. Може да се модифицира с различни отвори и да се ползва при включен уред - ще пести енергия и време.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер
КЗЛ1
17/04/2021
България
Потвърден купувач
Прекрасен тостер
Много съм доволен от продукта. Перфектен за притопляне на кроасани и препичане на филии
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер
ГалБи
20/11/2019
България
Потвърден купувач
Страхотен!
Ползвам го непрекъснато и съм изключително доволна. Компактен уред с 8 степени за препичане и много удобна стойка за претопляне. На кутията е показан пластмасов капак, който при мен липсваше. Така и не разбрах дали се прадлага към уреда или не.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер