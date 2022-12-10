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  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден

Колекция DailyТостер

HD2582/00

4.9
| (103) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
Този компактен тостер се предлага с 8 настройки и 2 големи отделения с променлива ширина, така че да получите равномерно препичане независимо от различните видове хляб. Вградената стойка за хлебчета ви позволява също така да затопляте лесно любимите си хлебчета, сладкиши или кифлички.
Виж всички предимства

С 8 настройки и вградена стойка за подгряване на хлебчета

Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден

  • 8 настройки

  • Вградена стойка за претопляне

  • Компактна конструкция

  • Капак против прах

8 настройки за препичане за индивидуални предпочитания

8 настройки за препичане за индивидуални предпочитания

8 настройки ви предлагат да препичате различни типове хляб без риск той да изгори. Регулирайте настройката на препичате според вашето предпочитание и получете препечен хляб – такъв, какъвто го искате.

2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб

2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб

2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб. Хлябът се задържа в центъра за равномерни резултати на изпичане от двете страни благодарение на функцията за самоцентриране.

Вградена стойка за хлебчета за претопляне на рула, сладкиши или хлебчета

Вградена стойка за хлебчета за претопляне на рула, сладкиши или хлебчета

Вградена стойка за хлебчета за лесно претопляне на вашите хлебчета, сладкиши и рула.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

103

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

10/12/2022

България

България

Високо качество, приемлива цена, има промоции

Избрах продукта поради автоматичната защита. Установих, че прави перфектни леко запечатани и нежно хрупкави филийки. Бързо се приготвят.

Предимства

Надвиши очакванията ми за качество на готовия продукт - филийките са достатъчно хрупкави, лесно могат да се мажат с масло, без да са твърди.

Недостатъци

Няма, но препоръчвам на #Philips, тавичката отгоре да не е от пластмаса и само за прах, когато уреда е студен. Може да се модифицира с различни отвори и да се ползва при включен уред - ще пести енергия и време.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер

17/04/2021

България

България

Потвърден купувач

Прекрасен тостер

Много съм доволен от продукта. Перфектен за притопляне на кроасани и препичане на филии

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

20/11/2019

България

България

Потвърден купувач

Страхотен!

Ползвам го непрекъснато и съм изключително доволна. Компактен уред с 8 степени за препичане и много удобна стойка за претопляне. На кутията е показан пластмасов капак, който при мен липсваше. Така и не разбрах дали се прадлага към уреда или не.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

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