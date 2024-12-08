8 настройки
Компактен дизайн
Вградена стойка за претопляне
Капак против прах
8 настройки ви предлагат да препичате различни типове хляб без риск той да изгори. Регулирайте настройката на препичате според вашето предпочитание и получете препечен хляб – такъв, какъвто го искате.
2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб. Хлябът се задържа в центъра за равномерни резултати на изпичане от двете страни благодарение на функцията за самоцентриране.
Вградена стойка за хлебчета за лесно претопляне на вашите хлебчета, сладкиши и рула.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Предимства
Притопляне на хляб
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2517/90 Тостер