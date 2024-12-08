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  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
  • Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден

Колекция DailyТостер

HD2517/90

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
Този компактен тостер се предлага с 8 настройки и 2 големи отделения с променлива ширина, така че да получите равномерно препичане независимо от различните видове хляб. Вградената стойка за хлебчета ви позволява също така да затопляте лесно любимите си хлебчета, сладкиши или кифлички.
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С 8 настройки и вградена стойка за подгряване на хлебчета

Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден

  • 8 настройки

  • Компактен дизайн

  • Вградена стойка за претопляне

  • Капак против прах

8 настройки за препичане за индивидуални предпочитания

8 настройки за препичане за индивидуални предпочитания

8 настройки ви предлагат да препичате различни типове хляб без риск той да изгори. Регулирайте настройката на препичате според вашето предпочитание и получете препечен хляб – такъв, какъвто го искате.

2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб

2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб

2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб. Хлябът се задържа в центъра за равномерни резултати на изпичане от двете страни благодарение на функцията за самоцентриране.

Вградена стойка за хлебчета за претопляне на рула, сладкиши или хлебчета

Вградена стойка за хлебчета за лесно претопляне на вашите хлебчета, сладкиши и рула.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

08/12/2024

България

България

Супер много ми допада

Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.

Предимства

Притопляне на хляб

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2517/90 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2517/90 Тостер

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