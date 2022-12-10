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  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
  • Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.

Серия 3000Тостер на Philips

HD2511/70

4.9
| (103) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.
Златист хрупкав препечен хляб и топли сладкиши точно както ги харесвате – благодарение на 8 настройки за препичане и удобна стойка за претопляне на хлебчета. Отлична закуска с тостер на Philips от серия 3000. Изтънченият дизайн добавя лек модерен щрих във всеки дом.
Виж всички предимства

Хлебчета и сладкиши, винаги препечени по ваш вкус.

Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.

  • Разгл. пълн. компл. за закус. сер. 3000

  • Опитайте разл. хляб, както го харесвате

  • Изискан дизайн, модерен щрих за всяка кухня

Наличен пълен комплект за закуска с кана и кафемашина

Наличен пълен комплект за закуска с кана и кафемашина

Разгледайте нашия пълен комплект за закуска от серия 3000 с кана и кафемашина за филтърно кафе със същия дизайн. Създаден, за да ви предложи стилно начало на деня!

Вкусни препечени филийки, както ги харесвате, с 8 настройки на препичане

Вкусни препечени филийки, както ги харесвате, с 8 настройки на препичане

Насладете се на перфектни филийки, препечени точно както ги харесвате, благодарение на 8 настройки, от които да избирате. Настройте за всякакъв вид хляб – дебел или тънък, леко препечен или златистокафяв и хрупкав.

Равномерно препичане на всеки вид хляб с 2 големи самоцентриращи се отвора

Равномерно препичане на всеки вид хляб с 2 големи самоцентриращи се отвора

Повишете качеството на закуската си, като включите повече видове хляб, а не само тост! 2 големи променящи се отвора за различни размери и видове хляб. Самоцентриращият механизъм идеално подравнява всяка филийка в центъра на отвора за равномерно препичане, независимо от дебелината.

Технически данни

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Отзиви

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Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

103

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

10/12/2022

България

България

Високо качество, приемлива цена, има промоции

Избрах продукта поради автоматичната защита. Установих, че прави перфектни леко запечатани и нежно хрупкави филийки. Бързо се приготвят.

Предимства

Надвиши очакванията ми за качество на готовия продукт - филийките са достатъчно хрупкави, лесно могат да се мажат с масло, без да са твърди.

Недостатъци

Няма, но препоръчвам на #Philips, тавичката отгоре да не е от пластмаса и само за прах, когато уреда е студен. Може да се модифицира с различни отвори и да се ползва при включен уред - ще пести енергия и време.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер

17/04/2021

България

България

Потвърден купувач

Прекрасен тостер

Много съм доволен от продукта. Перфектен за притопляне на кроасани и препичане на филии

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

20/11/2019

България

България

Потвърден купувач

Страхотен!

Ползвам го непрекъснато и съм изключително доволна. Компактен уред с 8 степени за препичане и много удобна стойка за претопляне. На кутията е показан пластмасов капак, който при мен липсваше. Така и не разбрах дали се прадлага към уреда или не.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер

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