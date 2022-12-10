Насладете се на всяка препечена филийка. Всеки ден, със стил.

Златист хрупкав препечен хляб и топли сладкиши точно както ги харесвате – благодарение на 8 настройки за препичане и удобна стойка за претопляне на хлебчета. Отлична закуска с тостер на Philips от серия 3000. Изтънченият дизайн добавя лек модерен щрих във всеки дом.