Разгл. пълн. компл. за закус. сер. 3000
Опитайте разл. хляб, както го харесвате
Изискан дизайн, модерен щрих за всяка кухня
Разгледайте нашия пълен комплект за закуска от серия 3000 с кана и кафемашина за филтърно кафе със същия дизайн. Създаден, за да ви предложи стилно начало на деня!
Насладете се на перфектни филийки, препечени точно както ги харесвате, благодарение на 8 настройки, от които да избирате. Настройте за всякакъв вид хляб – дебел или тънък, леко препечен или златистокафяв и хрупкав.
Повишете качеството на закуската си, като включите повече видове хляб, а не само тост! 2 големи променящи се отвора за различни размери и видове хляб. Самоцентриращият механизъм идеално подравнява всяка филийка в центъра на отвора за равномерно препичане, независимо от дебелината.
4.9
от 5
103
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Optima
10/12/2022
България
Високо качество, приемлива цена, има промоции
Избрах продукта поради автоматичната защита. Установих, че прави перфектни леко запечатани и нежно хрупкави филийки. Бързо се приготвят.
Предимства
Надвиши очакванията ми за качество на готовия продукт - филийките са достатъчно хрупкави, лесно могат да се мажат с масло, без да са твърди.
Недостатъци
Няма, но препоръчвам на #Philips, тавичката отгоре да не е от пластмаса и само за прах, когато уреда е студен. Може да се модифицира с различни отвори и да се ползва при включен уред - ще пести енергия и време.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2582/00 Тостер
КЗЛ1
17/04/2021
България
Потвърден купувач
Прекрасен тостер
Много съм доволен от продукта. Перфектен за притопляне на кроасани и препичане на филии
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер
ГалБи
20/11/2019
България
Потвърден купувач
Страхотен!
Ползвам го непрекъснато и съм изключително доволна. Компактен уред с 8 степени за препичане и много удобна стойка за претопляне. На кутията е показан пластмасов капак, който при мен липсваше. Така и не разбрах дали се прадлага към уреда или не.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HD2581/00 Тостер