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  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство
  • Златисти гофрети, препечени до съвършенство

Серия 3000Уред за гофрети

HD2332/90

4.9
| (16) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Златисти гофрети, препечени до съвършенство
Насладете се на златисти и ароматни гофрети с уреда за гофрети Philips от серия 3000. Незалепващите плочи за гофрети се нагряват мощно за приготвяне на апетитни гофрети и лесно почистване
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Насладете се на вкуса на перфектно препечени гофрети

Златисти гофрети, препечени до съвършенство

Плочи за гофрети за любимата ви сладка закуска

Плочи за гофрети за любимата ви сладка закуска

Пригответе златисти препечени гофрети

Уредът с мощност 750 W изпича сандвичите до съвършенство

Уредът с мощност 750 W изпича сандвичите до съвършенство

Благодарение на бързото нагряване всяка гофрета е препечена до съвършенство с този мощен уред за гофрети 750 W

Незалепващи плочи за лесно почистване

Незалепващи плочи за лесно почистване

Без повече залепване и търкане. Почистете с кърпа с лекота благодарение на дълготрайното незалепващо покритие на плочите за гофрети.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

16

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

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28/12/2025

Україна

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Предимства

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Недостатъци

Немає у нього проти

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

29/12/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Предимства

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Недостатъци

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

25/06/2024

Україна

Україна

Надійна і якісна

Мій син любить паніні і гарячі бутерброди,тому ця сендвічниця дуже спростила їх приготування.Дуже швидко і смачно,компактна і якісна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

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