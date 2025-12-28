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  • Златисти сандвичи, всеки ден
  • Златисти сандвичи, всеки ден
  • Златисти сандвичи, всеки ден
  • Златисти сандвичи, всеки ден
  • Златисти сандвичи, всеки ден
  • Златисти сандвичи, всеки ден

Серия 3000Сандвич-тостер

HD2331/90

4.9
| (16) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Златисти сандвичи, всеки ден
Насладете се на хрупкави и перфектно препечени триъгълни сандвичи с тостера за сандвичи Philips от серия 3000. Незалепващите плочи за сандвичи се нагряват мощно за апетитни сандвичи и лесно почистване.
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Хрупкави и перфектно препечени триъгълни сандвичи

Златисти сандвичи, всеки ден

  • 750 W

  • Вертикално разполагане

  • Превключвател за включване/изключване и индикаторните светлини

  • Плоча за сандвичи

Триъгълни грил плочи за любимите ви солени закуски

Триъгълни грил плочи за любимите ви солени закуски

Пригответе любимите си препечени сандвичи върху триъгълните грил плочи

Уредът с мощност 750 W изпича сандвичите до съвършенство

Уредът с мощност 750 W изпича сандвичите до съвършенство

Благодарение на бързото нагряване се наслаждавате на съвършено препечени хрупкави, златисти сандвичи с този тостер за сандвичи 750 W.

Незалепващи плочи за лесно почистване

Незалепващи плочи за лесно почистване

Без повече залепване и търкане. Почистете с кърпа с лекота благодарение на дълготрайното незалепващо покритие на грил плочите за сандвичи.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

16

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

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28/12/2025

Україна

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Предимства

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Недостатъци

Немає у нього проти

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

29/12/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Предимства

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Недостатъци

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

25/06/2024

Україна

Україна

Надійна і якісна

Мій син любить паніні і гарячі бутерброди,тому ця сендвічниця дуже спростила їх приготування.Дуже швидко і смачно,компактна і якісна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

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