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  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
  • Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути

Многофункционален уред за готвене PhilipsМногофункционален уред за готвене под налягане

HD2151/40

4.6
| (110) Отзиви | 91% препоръчват този продукт

1 награда

Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути
Забравете за бъркотията при готвенето у дома с нашата тенджера под налягане „всичко в едно“. Максимален вкус, минимално усилие.
Виж всички предимства

Открийте бързо готвене у дома с функцията за контрол на вкуса

Сгответе разнообразие от вкусни ястия за 30 минути

  • Технология за бързо освобождаване на налягането

  • Система за контрол на вкуса

  • Предварително зададени програми за готвене

  • Насочване стъпка по стъпка

Технология за бързо освобождаване на налягането

Технология за бързо освобождаване на налягането

Технологията за бързо освобождаване на налягането осигурява автоматично освобождаване на налягането за само 7 минути – 50% по-бързо от котлон.*

Множество функции за вкусна и разнообразна храна

Множество функции за вкусна и разнообразна храна

От готвене под налягане до бавно готвене, от сотиране до задушаване на пара – възползвайте се от 35 предварително зададени опции на менюто с едно натискане на бутон.

Система за контрол на вкуса

Система за контрол на вкуса

Насладете се на по-вкусни резултати с новата ни система за контрол на вкуса – прецизното регулиране на налягането и температурата увеличава крехкостта на месото с 22%**, а сочността с 42%**

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Отзиви

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4.6

от 5

110

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

2

20/06/2026

България

България

Прекрасен продукт

Храната става вкусна, крехка и е готова за много по-кратко време. Уредът е лесен за използване, а разнообразните програми ми помагат да приготвям различни ястия без излишни усилия.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане

Date of Use 2026-04-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане

Date of Use 2026-04-30

11/12/2025

България

България

Изключително съм доволна

Изключително съм доволна, толкова е лесно и бързо да се готви. Използвам постоянно функцията за готвене под налягане за телешко и пуешко месо. Ориз басмати готов за не повече от 10 минути. Не мирише и съда се мие много лесно, менюто е много добре измислено, апликацията HomeId дава инструкции за всички рецепти.

Предимства

Лесен и бърз за употреба

Недостатъци

Само един съд за готвене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане

08/12/2024

България

България

Изключително доволна!

С този уред най-после се справих с приготвянето на ориз. Използвам ориз за ризото, още в самото начало добавям останалите зеленчуци и за по-малко от половин час имам приготвен за децата любимия ориз, нито е разварен, нито хрупка. Много бързо и лесно, пести ми време като родител. Определено бих го препоръчала.

Предимства

Идеалната консистенция, без да се налага строг контрол, често разбъркване, следене да не прегори. Пести ми време като родител всяка вечер.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане

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      1. Тест с WBSF и загуба на съдържание на влага при свинско и пилешко месо в сравнение с многофункционален уред за готвене Philips 3000 и готвене на котлон.

      2. Тест с WBSF и загуба на съдържание на влага при свинско и пилешко месо в сравнение с многофункционален уред за готвене Philips 3000 и готвене на котлон

      3. Важи само за пазари с приложението NutriU