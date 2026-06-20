Технология за бързо освобождаване на налягането
Система за контрол на вкуса
Предварително зададени програми за готвене
Насочване стъпка по стъпка
Технологията за бързо освобождаване на налягането осигурява автоматично освобождаване на налягането за само 7 минути – 50% по-бързо от котлон.*
От готвене под налягане до бавно готвене, от сотиране до задушаване на пара – възползвайте се от 35 предварително зададени опции на менюто с едно натискане на бутон.
Насладете се на по-вкусни резултати с новата ни система за контрол на вкуса – прецизното регулиране на налягането и температурата увеличава крехкостта на месото с 22%**, а сочността с 42%**
Награди
4.6
от 5
110
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
didito41
20/06/2026
България
Прекрасен продукт
Храната става вкусна, крехка и е готова за много по-кратко време. Уредът е лесен за използване, а разнообразните програми ми помагат да приготвям различни ястия без излишни усилия.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане
Date of Use 2026-04-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане
Date of Use 2026-04-30
vasilevalora
11/12/2025
България
Изключително съм доволна
Изключително съм доволна, толкова е лесно и бързо да се готви. Използвам постоянно функцията за готвене под налягане за телешко и пуешко месо. Ориз басмати готов за не повече от 10 минути. Не мирише и съда се мие много лесно, менюто е много добре измислено, апликацията HomeId дава инструкции за всички рецепти.
Предимства
Лесен и бърз за употреба
Недостатъци
Само един съд за готвене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане
ИваТС
08/12/2024
България
Изключително доволна!
С този уред най-после се справих с приготвянето на ориз. Използвам ориз за ризото, още в самото начало добавям останалите зеленчуци и за по-малко от половин час имам приготвен за децата любимия ориз, нито е разварен, нито хрупка. Много бързо и лесно, пести ми време като родител. Определено бих го препоръчала.
Предимства
Идеалната консистенция, без да се налага строг контрол, често разбъркване, следене да не прегори. Пести ми време като родител всяка вечер.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Многофункционален уред за готвене Philips HD2151/40 Многофункционален уред за готвене под налягане
Тест с WBSF и загуба на съдържание на влага при свинско и пилешко месо в сравнение с многофункционален уред за готвене Philips 3000 и готвене на котлон.
Тест с WBSF и загуба на съдържание на влага при свинско и пилешко месо в сравнение с многофункционален уред за готвене Philips 3000 и готвене на котлон
Важи само за пазари с приложението NutriU