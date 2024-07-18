Титанови ножчета
400 настройки за дължина
120 мин безжична работа/1 ч зареждане
До 5 години гаранция
Използвайте контролните бутони за прецизно избиране и заключване на желаната дължина с над 60 настройки за дължина. Използвайте гребена за отрязване със стъпка от точно 0,2 мм между 1 и 7 мм, и 1 мм между 7 и 42 мм. Можете също да я използвате без гребена за плътно отрязване от 0,5 мм.
Да изглеждате добре никога не е било по-лесно с Philips. Нашите самонаточващи се титаниеви ножчета са невероятно издръжливи, запазвайки остротата си от първия ден дори след 5 години употреба
Равномерна прическа, създадена точно за вас. Сензорът PowerAdapt автоматично настройва мотора, за да съответства на индивидуалната плътност на косата ви, осигурявайки прецизно правилната сила на подстригване на всяка дължина.
Награди
4.5
от 5
279
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Никник
18/07/2024
България
Продукта е страхотен
Машинката е уникална Ползвам я всяка седмица от две години Върши чудесна работаа !!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Philips
Супер доволни от всички продукти на марката, които сме ползвали
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
StanchevI
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Много добър продукт
Идеална за домашна употреба. Батерията издържа дълго време.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.
Прилага се ексклузивно за моделите от сериите 5000, 7000 и 9000. Предлага се за световния пазар, с изключение на САЩ, Канада и Китай.