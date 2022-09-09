Технология Trim-n-Flow PRO
28 регулируеми дължини (0,5 – 28 мм)
75 мин употреба без кабел/8 ч зареждане
100% миеща се
Иновативният дизайн на гребена позволява на отрязаните косми да падат от остриетата по време на работа, предотвратявайки дори заплитане на дълги косми в гребена, за да можете да започнете и завършите стила си без прекъсване.
Philips Hairclipper 5000 разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от ден 1.
Подстрижете се до точната дължина, която искате, с 2 регулируеми гребена, които подстригват между 3 мм и 28 мм с разлика от 1 мм, гребен за набола брада от 2 мм или може да свалите гребена за плътно подстригване до 0,5 мм.
4.8
от 5
803
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
iorid
09/09/2022
България
Доволен купувач
Върши перфектна работа! Доволен съм от покупката! Препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5630/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5630/15 Миеща се машинка за подстригване
Митко и аз
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Отличен уред за подстригване
Чудесен продукт, много лесен за употреба. Това, че няма кабел я прави изключително лесна за използване навсякъде и да се пренася навсякъде. Много добре подстригва, а батерията и издържа доста време.
Предимства
без кабел е и лесно преносима
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5650/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5650/15 Миеща се машинка за подстригване
Докo
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Супер
Харесват ми нощетата, които са добре заточени, батерията издържа 3-4 постригвания, и приставките които позволяват различна дължина на постригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 7000 HC7650/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 7000 HC7650/15 Миеща се машинка за подстригване
В сравнение с предшественика си от Philips
Почиствайте само с вода