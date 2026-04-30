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  • Постоянна мощност
  • Постоянна мощност

Hairclipper series 3000Машинка за подстригване

HC3505/15

4.5
| (715) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Постоянна мощност
Насладете се на лесна и бърза прическа. Технологията DualCut със самонаточващи се ножчета изрязва два пъти по-бързо*. Технологията Trim-n-Flow разполага с гребен, който не позволява запушване, така че можете да завършите стила си с едно движение.
Виж всички предимства

Лесна прическа

Постоянна мощност

  • Ножчета от неръждаема стомана

  • 13 настройки за дължина

  • Използване със захранване от ел. мрежа

Технология Trim-n-Flow за непрекъснато рязане

Технология Trim-n-Flow за непрекъснато рязане

Нашата машинка за подстригване на Philips с нов и иновативен гребен е предназначена да предотвратява засядане на косми. Така можете да подстригвате косата си от началото до края без прекъсване.

Максимална прецизност с двойни ножчета

Максимална прецизност с двойни ножчета

Philips Hairclipper 3000 разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от ден 1.

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Самонаточващите се стоманени ножчета са проектирани да бъдат невероятно дълготрайни. Дори след 5 години те бръснат със същата прецизност и точност като от ден 1.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

715

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

30/04/2026

България

България

Предишната ми машинка отново беше от 3-та серия и ми служи вярно почти 10 години. Батерията започна да пада по-бързо и вече не подстригва толкова добре. Първоначално си закупих заместител от 5-та серия, но се оказа, че липсва приставка номер 1 в компкета от три в комплекта и я върнах веднага(странно решение на Philips да предлагат машинка за подстригване без номер 1...). Тази машинка е просто брилянтна за парите си, подстригва много добре, батерията е издържлива и главата на ножовете е от метал, работи с кабел и без, една приставка, започваща от номер 1 (дано Philips не преустановят предлагането на тази серия). Няма да съжалявате.

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2026-04-30

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2026-04-30

21/04/2026

България

България

Супер цена

Защо купих машинката от Испания за 19.90 евро, а в БГ струва 30 евро?!?

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2025-11-20

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2025-11-20

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Доволни сме

Много сме доволни. Всички продукти на марката са супер.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване

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      1. Бързо подстригване без запушване – тествано на дължина на рязане на косъма до 19 мм в сравнение с предишни гребени

      2. Подстригва 2 пъти по-бързо – в сравнение с предшественика си от Philips