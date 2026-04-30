Ножчета от неръждаема стомана
13 настройки за дължина
Използване със захранване от ел. мрежа
Нашата машинка за подстригване на Philips с нов и иновативен гребен е предназначена да предотвратява засядане на косми. Така можете да подстригвате косата си от началото до края без прекъсване.
Philips Hairclipper 3000 разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от ден 1.
Самонаточващите се стоманени ножчета са проектирани да бъдат невероятно дълготрайни. Дори след 5 години те бръснат със същата прецизност и точност като от ден 1.
4.5
от 5
715
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
klaus12
30/04/2026
България
Предишната ми машинка отново беше от 3-та серия и ми служи вярно почти 10 години. Батерията започна да пада по-бързо и вече не подстригва толкова добре. Първоначално си закупих заместител от 5-та серия, но се оказа, че липсва приставка номер 1 в компкета от три в комплекта и я върнах веднага(странно решение на Philips да предлагат машинка за подстригване без номер 1...). Тази машинка е просто брилянтна за парите си, подстригва много добре, батерията е издържлива и главата на ножовете е от метал, работи с кабел и без, една приставка, започваща от номер 1 (дано Philips не преустановят предлагането на тази серия). Няма да съжалявате.
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2026-04-30
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2026-04-30
popmitko
21/04/2026
България
Супер цена
Защо купих машинката от Испания за 19.90 евро, а в БГ струва 30 евро?!?
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2025-11-20
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2025-11-20
Деската
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Доволни сме
Много сме доволни. Всички продукти на марката са супер.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване
Бързо подстригване без запушване – тествано на дължина на рязане на косъма до 19 мм в сравнение с предишни гребени
Подстригва 2 пъти по-бързо – в сравнение с предшественика си от Philips