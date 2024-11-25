Марка ютии
Регулируема дъска
Мощна и непрекъсната пара
Технология за двойно затопляне
Нагряваща плоча OptimalTEMP
Технологията за двойно затопляне позволява на мощната проникваща пара да премахва гънките, като гарантира, че дрехите ви ще изглеждат възможно най-добре.
Технологията OptimalTEMP гарантира, че няма да има изгаряния върху подходящи за гладене тъкани. Можете да гладите всичко – от дънки до коприна – с една оптимална настройка на температурата.
Убива 99,9% от бактериите** и премахва миризмите, за да поддържа дрехите освежени и да удължава живота им.
Награди
5.0
от 5
38
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Agi14
25/11/2024
България
Страхотен продукт, глади перфектно и е удобен
Уредът глади перфектно, не оставя гънки и парата му е доста мощна. Вкъщи се гладят много ризи и тениски, а с него много бързо се справям. В сравнение със сегашния ми парогенератор, не отстъпва по нищо. Дори е много по-удобен заради подвижната и компактна дъска. Функцията за вертикално гладене е голям плюс особено за дрехи, които са били изгладени, но пак са се намачкали в гардероба. За секунди бързо и лесно изглаждам всичко преди да го облека. Препоръчвам с две ръце.
Предимства
Удобна дъска с няколко позиции, мощна пара, компактен, но глади бързо и по-намачкани дрехи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"
Мария Ж
16/06/2023
България
Отличен продукт!
Това е най-бързия, елегантен и лесен начин да се изгладиш!
Предимства
Бързина, накланяща се дъска, хубава пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"
tonya88
18/01/2022
Україна
Част от промоцията
Качественный отпариватель
Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.
Предимства
Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал
Недостатъци
Коротковатый шнур
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
За всички подходящи за гладене дрехи
„Непрекъснатата пара премахва миризмите и убива 99,9% от бактериите и праховите акари *“ *Тествано от институт за изследване на бактерии на трета страна от типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 с 1 минута време на гладене с пара.