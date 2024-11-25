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  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“
  • Пълно решение „всичко в едно“

Серия тип „всичко в едно“ 8000Решение за гладене "всичко в едно"

GC628/80

5
| (38) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Пълно решение „всичко в едно“
Серията 8000 „всичко в едно“ осигурява чудесни резултати при премахване на гънките от всички ваши дрехи благодарение на мощна пара и многоъгълна дъска за максимално удобство. Справете се с всички гънки дори на най-трудните места.
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Марка ютии

Многоъгълна дъска за чудесни резултати и удобство

Пълно решение „всичко в едно“

  • Регулируема дъска

  • Мощна и непрекъсната пара

  • Технология за двойно затопляне

  • Нагряваща плоча OptimalTEMP

Технология за двойно затопляне за мощна проникваща пара

Технология за двойно затопляне за мощна проникваща пара

Технологията за двойно затопляне позволява на мощната проникваща пара да премахва гънките, като гарантира, че дрехите ви ще изглеждат възможно най-добре.

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния*

Технологията OptimalTEMP гарантира, че няма да има изгаряния върху подходящи за гладене тъкани. Можете да гладите всичко – от дънки до коприна – с една оптимална настройка на температурата.

Освежете дрехите си лесно

Убива 99,9% от бактериите** и премахва миризмите, за да поддържа дрехите освежени и да удължава живота им.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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5.0

от 5

38

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

25/11/2024

България

България

Страхотен продукт, глади перфектно и е удобен

Уредът глади перфектно, не оставя гънки и парата му е доста мощна. Вкъщи се гладят много ризи и тениски, а с него много бързо се справям. В сравнение със сегашния ми парогенератор, не отстъпва по нищо. Дори е много по-удобен заради подвижната и компактна дъска. Функцията за вертикално гладене е голям плюс особено за дрехи, които са били изгладени, но пак са се намачкали в гардероба. За секунди бързо и лесно изглаждам всичко преди да го облека. Препоръчвам с две ръце.

Предимства

Удобна дъска с няколко позиции, мощна пара, компактен, но глади бързо и по-намачкани дрехи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"

16/06/2023

България

България

Отличен продукт!

Това е най-бързия, елегантен и лесен начин да се изгладиш!

Предимства

Бързина, накланяща се дъска, хубава пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия тип „всичко в едно“ 8000 GC628/80 Решение за гладене "всичко в едно"

18/01/2022

Україна

Україна

Качественный отпариватель

Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.

Предимства

Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал

Недостатъци

Коротковатый шнур

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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      1. За всички подходящи за гладене дрехи

      2. „Непрекъснатата пара премахва миризмите и убива 99,9% от бактериите и праховите акари *“ *Тествано от институт за изследване на бактерии на трета страна от типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 с 1 минута време на гладене с пара.