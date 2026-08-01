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  • Ефективна дъска за гладене
  • Ефективна дъска за гладене

Дъска за гладене

GC221/10

1 награда

Ефективна дъска за гладене
Дъската играе важна роля при гладенето. Дъската за гладене Philips е създадена да ви помага да се справяте по-бързо и по-лесно с гладенето.
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Ефективна дъска за гладене

  • Проектирана за парни генератори

Многопластово покритие на дъската за гладко гладене

Многопластово покритие на дъската за гладко гладене

Най-горният слой на дъската е изработен от 100% памук и е подсилен със слой дунапрен и слой филц. Това съчетание осигурява удобна и гладка гладеща повърхност.

Създадена за стабилност: заключване за транспортиране и капачки на крачетата

Създадена за стабилност: заключване за транспортиране и капачки на крачетата

Заключването за транспортиране предотвратява инцидентното падане на дъската по време на гладене и също задържа дъската затворена по време на съхранение. Дъската за гладене се прикрепя чрез конструкция от двойни основи с капачета против хлъзгане, които предоставят допълнителна стабилност.

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