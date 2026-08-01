Създадена за стабилност: заключване за транспортиране и капачки на крачетата

Заключването за транспортиране предотвратява инцидентното падане на дъската по време на гладене и също задържа дъската затворена по време на съхранение. Дъската за гладене се прикрепя чрез конструкция от двойни основи с капачета против хлъзгане, които предоставят допълнителна стабилност.