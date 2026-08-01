GC221/10
Марка ютии
Проектирана за парни генератори
Най-горният слой на дъската е изработен от 100% памук и е подсилен със слой дунапрен и слой филц. Това съчетание осигурява удобна и гладка гладеща повърхност.
Заключването за транспортиране предотвратява инцидентното падане на дъската по време на гладене и също задържа дъската затворена по време на съхранение. Дъската за гладене се прикрепя чрез конструкция от двойни основи с капачета против хлъзгане, които предоставят допълнителна стабилност.
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