Прекратен продукт
Bluetooth®
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Двойният усилвател дава по-добро качество на звука, като намалява интермодулацията между високоговорителя за ниски и високоговорителя за високи честоти, тъй като всеки звуковод има свой собствен усилвател. Резултатът е баси с дълбоко и мощно, въздействащо звучене и без много влияние върху по-високите честоти, за запазване на тяхната чистота и детайлност. В комбинация с прецизната конструкция с активно пресичане, той осигурява по-добро управление на фазата и честотния диапазон на всеки звуковод, което дава по-балансиран и естествен звук.
Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.
4.4
от 5
7
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Bona_Ck
21/10/2020
Україна
Мал да удал!
Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.
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Този отзив е направен за FX10 Міні-система Hi-Fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX10 Міні-система Hi-Fi
mrki
09/06/2017
Slovenija
odličen priporočam tudi drugim
odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.
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Този отзив е направен за FX10 Mini glasbeni sistem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX10 Mini glasbeni sistem
dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
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Този отзив е направен за FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX10 Mini Hi-Fi rendszer