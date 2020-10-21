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  • Мощна музика безжично
  • Мощна музика безжично

Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

FX10/12

4.4
| (7) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Мощна музика безжично
Предавайте поточно музика безжично чрез Bluetooth® от всяко смарт устройство. Двоен усилвател осигурява по-добро качество на звука, а общата изходна мощност от 230 W RMS придава на музиката солидна мощ.
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Мощна музика безжично

  • Bluetooth®

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Двоен усилвател за по-добър звук

Двоен усилвател за по-добър звук

Двойният усилвател дава по-добро качество на звука, като намалява интермодулацията между високоговорителя за ниски и високоговорителя за високи честоти, тъй като всеки звуковод има свой собствен усилвател. Резултатът е баси с дълбоко и мощно, въздействащо звучене и без много влияние върху по-високите честоти, за запазване на тяхната чистота и детайлност. В комбинация с прецизната конструкция с активно пресичане, той осигурява по-добро управление на фазата и честотния диапазон на всеки звуковод, което дава по-балансиран и естествен звук.

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

7

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

4
3
2

21/10/2020

Україна

Україна

Мал да удал!

Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX10 Міні-система Hi-Fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX10 Міні-система Hi-Fi

09/06/2017

Slovenija

Slovenija

odličen priporočam tudi drugim

odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX10 Mini glasbeni sistem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX10 Mini glasbeni sistem

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX10 Mini Hi-Fi rendszer

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