Прекратен продукт
FM32MP45D/00
Малки, светли, за ползване навсякъде
Тази компактна карта с формат Micro SDHC поддържа капацитет на паметта от 32 GB с включен клас 10 UHS-I U1. Продуктът включва 2 опаковки с адаптер.
32 GB
Клас 10
UHS-I
опаковка – 2 бр.
Полезните 32 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
С работните показатели на клас 10 и високата скорост на прехвърляне на тази SDHC карта вече не се налага да чакате дълго, докато се прехвърлят данните ви!
1.0
от 5
1
Рецензия
Bpanther
04/05/2025
Magyarország
Nem megbízható
Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .
Предимства
Semmi
Недостатъци
Megbízhatatlan
Този отзив е направен за FM32MP45D SDHC-kártya
Дата на използване 2025-01-04
Този отзив е направен за FM32MP45D SDHC-kártya
Дата на използване 2025-01-04