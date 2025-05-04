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        Прекратен продукт

        SDHC карти

        FM32MP45D/00

        1

        | (1) Рецензия

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Тази компактна карта с формат Micro SDHC поддържа капацитет на паметта от 32 GB с включен клас 10 UHS-I U1. Продуктът включва 2 опаковки с адаптер.

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        Micro SDHC 32 GB с адаптер

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 32 GB

        • Клас 10

        • UHS-I

        • опаковка – 2 бр.

        Капацитет за съхранение 32 GB за големи файлове с данни

        Полезните 32 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.

        Изключително висока скорост на прехвърляне с SDHC картите от клас 10

        С работните показатели на клас 10 и високата скорост на прехвърляне на тази SDHC карта вече не се налага да чакате дълго, докато се прехвърлят данните ви!

        Технически данни

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        Отзиви

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        1.0

        от 5

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        Рецензия

        5
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        3
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        04/05/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Nem megbízható

        Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .

        Предимства

        Semmi

        Недостатъци

        Megbízhatatlan

        Този отзив е направен за FM32MP45D SDHC-kártya

        Дата на използване 2025-01-04

        Този отзив е направен за FM32MP45D SDHC-kártya

        Дата на използване 2025-01-04

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