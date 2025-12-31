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        Прекратен продукт

        SSD

        FM01SM130B/00

        Лесно за използване, Plug & Play!

        Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Лесно за използване, Plug & Play!

        • 1 TB

        • Немагнитен твърд диск

        Лесно отваряне и удобно тяло

        Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Вградено предпазно капаче за ваше удобство

        Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.

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        Отзиви

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