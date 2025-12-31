Прекратен продукт
FM01SM130B/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
1 TB
Немагнитен твърд диск
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.
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