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  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*

PowerPro ExpertПрахосмукачка без торба

FC9747/09

4
| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
Прахосмукачката без торбичка от серия 7000 на Philips включва нашата най-силна всмукателна мощност. Почистете безупречно без никакви проблеми с технологията PowerCyclone 8 и накрайника със светодиод TriActive+ за разкриване на скрит прах.
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AllergyLock улавя > 99,9%** от финия прах

Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

900 W мотор за висока мощност

900 W мотор за висока мощност

Високоефективният 900 W мотор с над 50 000 об/мин генерира висока сила на засмукване за отлично почистване всеки път.

PowerCyclone 8 позволява максимална всмукателна мощност за по-дълго

PowerCyclone 8 позволява максимална всмукателна мощност за по-дълго

Технологията PowerCyclone 8 включва мощно въртящо се действие, за да увеличи въздушния поток и да позволи максимална всмукателна мощност. Суперускореният въздушен поток в цилиндричната камера ефективно отделя праха от въздуха при над 185 км/ч, като осигурява силна всмукателна мощност за по-дълго, за безупречни резултати при почистването.

Системата за заключване против алергии задържа праха вътре за високо ниво на хигиена

Системата за заключване против алергии задържа праха вътре за високо ниво на хигиена

Системата за заключване против алергии използва сензор, който гарантира, че контейнерът за прах е напълно запечатан преди работа, задържайки прах и алергени вътре за чиста и ултрахигиенична среда.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
2

22/12/2024

Slovensko

Slovensko

Потвърден купувач

Najlepší vysávač

Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.

Предимства

Výkon, dĺžka šnúry

Недостатъци

Ziaden

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

06/10/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší vysavač na psí srst

Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

21/09/2023

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.

Предимства

Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty

Недостатъци

Mechanická regulace výkonu na rukojeti

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

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      1. всмукателна мощност, сравнена с 10-те най-продавани прахосмукачки без торбичка от висок клас (> 150 €) в Германия за първата половина на 2019 г.

      2. Ефективността на филтрацията е тествана по DIN EN 60312/11/2008.

      3. Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.

      4. събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с процепи (IEC62885-2).