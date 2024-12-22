Koristim usisavač nešto preko dvije godine. U početku je bilo oduševljenje svjetlom na četki, zbilja pokaže najsitnije prljavštine. No vrlo brzo svjetlo je počelo sve više ne raditi. Baterije su promijenjene, sve ono što korisnik može dohvatiti je počišćeno, ali svjetlo se u pali svega par sekundi sporadično tijekom 10 minuta usisavanju. Razočaravajuće :(