900 W
PowerCyclone 8
Високоефективният 900 W мотор с над 50 000 об/мин генерира висока сила на засмукване за отлично почистване всеки път.
Технологията PowerCyclone 8 включва мощно въртящо се действие, за да увеличи въздушния поток и да позволи максимална всмукателна мощност. Суперускореният въздушен поток в цилиндричната камера ефективно отделя праха от въздуха при над 185 км/ч, като осигурява силна всмукателна мощност за по-дълго, за безупречни резултати при почистването.
Системата за заключване против алергии използва сензор, който гарантира, че контейнерът за прах е напълно запечатан преди работа, задържайки прах и алергени вътре за чиста и ултрахигиенична среда.
4.0
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Wawusha
22/12/2024
Slovensko
Потвърден купувач
Najlepší vysávač
Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.
Предимства
Výkon, dĺžka šnúry
Недостатъци
Ziaden
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
3xhusky
06/10/2023
Česká republika
Nejlepší vysavač na psí srst
Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Edwardon
21/09/2023
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.
Предимства
Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty
Недостатъци
Mechanická regulace výkonu na rukojeti
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
всмукателна мощност, сравнена с 10-те най-продавани прахосмукачки без торбичка от висок клас (> 150 €) в Германия за първата половина на 2019 г.
Ефективността на филтрацията е тествана по DIN EN 60312/11/2008.
Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.
събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с процепи (IEC62885-2).