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  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности
  • Отлична ефективност върху всички подови повърхности

Удължена гаранция

Серия 2000Прахосмукачка с торба

FC8243/09

4.7
| (100) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Отлична ефективност върху всички подови повърхности
Прахосмукачката Philips PowerGo осигурява най-добра ефективност на почистване с енергоспестяващ мотор. Поддържайте въздуха във вашия дом чист и здравословен благодарение на нашия филтър против алергии, който улавя над 99,9% от вредните частици.
Виж всички предимства

С антиалергичен филтър за улавяне на фин прах и алергени

Отлична ефективност върху всички подови повърхности

  • 900 W

  • 99,9% събиране на прах*

  • Компактна и лека

900 W мотор за висока мощност

900 W мотор за висока мощност

Високоефективният мотор с мощност от 900W осигурява висока всмукателна мощност за страхотни резултати при почистване.

Събиране на 99,9% от праха* за страхотни резултати при почистване

Събиране на 99,9% от праха* за страхотни резултати при почистване

Високоефективният накрайник и високата всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах*.

Компактна и лека за лесно пренасяне

Компактна и лека за лесно пренасяне

Компактният и лек дизайн гарантира, че съхраняването и носенето на прахосмукачката е лесно.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

100

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

2

15/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Почиства чудесно в домашни условия

Добро съотношение качество-цена. Почиства много добре за домашни условия. Бих препоръчала.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Доволен съм от уреда!

Предлага повече спрямо цената си бих го препоръчал и на на други хора.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Прекрасен продукт

Прекрасен продукт, чието мото е простотата е повече т. е. няма хиляди функции, а чиста мощ, която е и основното предимство, както и страхотните хепа филтри, които предпазват от разсейване на нежелани частици по време на почистване.

Предимства

Изключителна мощ

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 FC8241/09 Прахосмукачка с торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 FC8241/09 Прахосмукачка с торба

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      1. 99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи (IEC62885-2).