900 W
99,9% събиране на прах*
Компактна и лека
Високоефективният мотор с мощност от 900W осигурява висока всмукателна мощност за страхотни резултати при почистване.
Високоефективният накрайник и високата всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах*.
Компактният и лек дизайн гарантира, че съхраняването и носенето на прахосмукачката е лесно.
4.7
от 5
100
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Glorioza
15/09/2022
България
Потвърден купувач
Почиства чудесно в домашни условия
Добро съотношение качество-цена. Почиства много добре за домашни условия. Бих препоръчала.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба
Ilian123
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Доволен съм от уреда!
Предлага повече спрямо цената си бих го препоръчал и на на други хора.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 FC8240/09 Прахосмукачка с торба
Joliefr28
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Прекрасен продукт
Прекрасен продукт, чието мото е простотата е повече т. е. няма хиляди функции, а чиста мощ, която е и основното предимство, както и страхотните хепа филтри, които предпазват от разсейване на нежелани частици по време на почистване.
Предимства
Изключителна мощ
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 FC8241/09 Прахосмукачка с торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 FC8241/09 Прахосмукачка с торба
99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи (IEC62885-2).